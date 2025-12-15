Видео
В Польше мужчины напали на украинскую пару в трамвае — детали

В Польше мужчины напали на украинскую пару в трамвае — детали

Ua ru
Дата публикации 15 декабря 2025 11:10
Нападение на украинскую пару в Польше — что случилось
Нападение на украинцев в Польше. Фото: кадр из видео

В польском городе Познань двое мужчин напали на украинскую пару в трамвае. Причиной стало то, что украинцы общались на родном языке.

Об этом пишет tvn24.

Нападение на украинцев в трамвае в Польше

Об инциденте сообщил городской советник Анджей Прендук, который был свидетелем и опубликовал видео в соцсетях. По его словам, это случилось в познанском трамвае №13.

"Началось с вульгарных оскорблений, мужчина ответил нападающим "оставьте женщину в покое", а потом его повалили на землю, ударили ногами, и рикошет попал в женщину, которая пыталась его защитить", — описал советник.

По его словам, польские пассажиры, которые ехали в трамвае, сразу отреагировали на действия хулиганов. Сначала они пытались успокоить их словами, а потом начали оттягивать их от украинцев. В то же время нападавшие выкрикивали тем, кто пытался их оттянуть, что они якобы делают это "для них".

Прендке заявил, что пара решила не обращаться в полицию, но на всякий случай он оставил им свой номер телефона.

"Но я оставил им свой номер на случай, если они передумают. Я публикую это видео как предупреждение и для сохранения этого в архиве — и, возможно, кто-то узнает этих мужчин. К сожалению, такие вещи все еще происходят, и это ужасно. Мы должны знать об этом. Нулевая терпимость к этим двум идиотам", — подытожил городской советник.

Однако в полиции заявили, что все же разыскали хулиганов и задержали их. Ими оказались 27-летние местные жители. Обоим предъявят обвинения, связанные с дискриминацией на этнической почве.

Напомним, 8 декабря на Львовщине напали на артистов ансамбля "Гуцулия". В результате этого они получили травмы.

Незадолго фигурантам избрали меры пресечения. Одного из них взяли под стражу.

Польша драка украинцы нападение украинский язык трамвай
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
