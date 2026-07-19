У Польщі чоловік побив в автобусі 15-річного хлопця за українську мову

Автобус у Польщі. Ілюстративне фото: wtp.waw.pl

Карина Приходько Редактор

У польському місті Плоцьк звичайна поїздка в громадському транспорті завершилася агресивним нападом на 15-річного підлітка з України. Причиною скандалу стала українська мова, якою хлопець розмовляв зі своїм товаришем.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на TVP Warszawa.

Напад на 15-річного підлітка в Польщі

Відомо, що інцидент трапився в автобусі, що курсував за маршрутом №3. За розповідями потерпілого, їхня приватна бесіда з другом привернула увагу одного з пасажирів — дорослого чоловіка. Той почав поводитися вкрай агресивно, викрикував нецензурні слова та в ультимативній формі вимагав від підлітків негайно перейти на польську.

Проте лише лайкою зловмисник не обмежився. Конфлікт стрімко загострився і чоловік вдарив підлітка долонею в обличчя, а коли водій зупинив транспорт і відчинив двері, силою виставив обох хлопців з автобуса на вулицю.

Реакція родини

Мати хлопця Наталія Мельник розповіла журналістам, що тепер живе у постійній тривозі за безпеку своєї дитини. За її словами, син отримав серйозний психологічний шок і наразі просто боїться розмовляти рідною мовою в громадських місцях.

"Кожна хвилина, коли син не виходить на зв'язок або не відповідає на дзвінок, викликає в мене паніку. Після цього випадку ми взагалі втратили відчуття безпеки в місті", — зізнається жінка.

Правоохоронці розшукують нападника

Справу вже розслідують правоохоронці. Її взяла під контроль окружна прокуратура Плоцька

Наразі слідчі вже допитали офіційного представника неповнолітнього хлопця та взяли свідчення у пасажирки автобуса (громадянки Польщі), яка була свідком інциденту.

Як повідомив прокурор Марцин Поліцевич, зараз ключове завдання поліції — встановити особу чоловіка. Щойно його знайдуть, правоохоронці ухвалять рішення про офіційне висунення кримінальних обвинувачень.

Як писали Новини.LIVE, 12 липня у Варшаві відбувся "Волинський марш", де вигукували антиукраїнські гасла. На захід зібралися приблизно 500 людей.

Водночас Кароль Навроцький закликав законодавчо заборонити прапор УПА в Польщі. Він закликав польський парламент ухвалити відповідне законодавче рішення.