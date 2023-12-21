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У Польщі автобус з українцями потрапив у ДТП, загинув чоловік

21 грудня 2023 09:58
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Польщі автобус з українцями потрапив у ДТП, загинув чоловік
Термінова новина
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 21 грудня, о 06:27 український мікроавтобус потрапив у дорожньо-транспортну пригоду в Польщі. Внаслідок аварії загинув чоловік, ще вісім людей отримали поранення.

Про це повідомила речниця поліції міста Томашув Любельський Малгожата Павловська для "Укрінформу".

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ДТП з українцями у Польщі

Мікроавтобус потрапив у ДТП в районі Белжеца Люблінського воєводства. Це приблизно за 30 км від кордону з Україною.

"Мікроавтобусом їхали дев'ять осіб, усі громадяни України. Одна особа загинула, усіх інших перевезено до лікарні", — повідомила Павловська.

За її словами, аварія сталася на автодорозі №17. Український мікроавтобус, який їхав до кордону, не зміг вчасно загальмувати та зіткнувся з вантажівкою, яка стояла на узбіччі в автомобільній черзі до пункту пропуску "Гребенне — Рава Руська".

Наразі дорога у місці аварії заблокована. Правоохоронці визначили в цьому районі об’їзні шляхи для легковиків через села Шаленик і Затилля-Осада. Для вантажівок, які їдуть до пункту пропуску "Гребенне - Рава Руська", об’їзд визначено з боку Підкарпатського воєводства через населений пункт Сєдліска.

Нагадаємо, в Івано-Франківській області сталася страшна дорожня-транспортна пригода, внаслідок чого вантажний автомобіль повис з мосту через річку Ломниця. Рятувальникам вдалося витягти з кабіни жінку, постраждалих немає. 

Також ми писали, що у Подільському районі Києва сталася ДТП за участі маршрутного таксі. Попередньо, водій транспортного засобу не впорався з кермуванням та влетів в електроопору. 

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