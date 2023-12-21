В Польше автобус с украинцами попал в ДТП, погиб мужчина
Сегодня, 21 декабря, в 06:27 украинский микроавтобус попал в дорожно-транспортное происшествие в Польше. В результате аварии погиб мужчина, еще восемь человек получили ранения.
Об этом сообщила представитель полиции города Томашув Любельский Малгожата Павловская для "Укринформа".
ДТП с украинцами в Польше
Микроавтобус попал в ДТП в районе Белжеца Люблинского воеводства. Это примерно в 30 км от границы с Украиной.
"Микроавтобусом ехали девять человек, все граждане Украины. Один человек погиб, все остальные перевезены в больницу", — сообщила Павловская.
По ее словам, авария произошла на автодороге №17. Украинский микроавтобус, который ехал к границе, не смог вовремя затормозить и столкнулся с грузовиком, который стоял на обочине в автомобильной очереди к пункту пропуска "Гребенное — Рава Русская".
Сейчас дорога в месте аварии заблокирована. Правоохранители определили в этом районе объездные пути для легковушек через села Шаленик и Затилля-Осада. Для грузовиков, которые едут в пункт пропуска "Гребенное — Рава-Русская"
Сейчас дорога в месте аварии заблокирована. Правоохранители определили в этом районе объездные пути для легковушек через села Шаленик и Затилля-Осада. Для грузовиков, которые едут в пункт пропуска "Гребенное — Рава-Русская", объезд определен со стороны Подкарпатского воеводства через населенный пункт Седлиска.
Напомним, в Ивано-Франковской области произошло страшное дорожно-транспортное происшествие, в результате чего грузовой автомобиль повис с моста через реку Ломница. Спасателям удалось вытащить из кабины женщину, пострадавших нет.
Также мы писали, что в Подольском районе Киева произошло ДТП с участием маршрутного такси. Предварительно водитель транспортного средства не справился с управлением и влетел в электроопору.
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