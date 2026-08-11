У поліції повідомили про підозри 76 керівникам ТЦК

Поліція і військові. Фото ілюстративне: Нацполіція

Литвин Вікторія редактор стрічки новин

Національна поліція посилила розслідування можливих зловживань у роботі територіальних центрів комплектування, під час бронювання та ухвалення рішень військово-лікарських комісій. Правоохоронці вже повідомили про підозру 76 керівникам ТЦК різного рівня.

Про це повідомив у коментарі Укрінформу т.в.о. голови Нацполіції Максим Цуцкірідзе, передає Новини.LIVE.

Поліція розслідує сотні справ щодо ухилення від служби

Поліція перевіряє обставини можливого незаконного бронювання майже 2,5 тисячі військовозобов'язаних. Також слідчі вилучили понад 83,5 тисячі постанов ВЛК, а 6,5 тисячі незаконних рішень уже скасували.

Від початку повномасштабного вторгнення поліція розслідувала 428 кримінальних проваджень щодо незаконної допомоги в ухиленні від служби, фіктивних медичних висновків та організації незаконного виїзду за кордон. 105 справ уже передали до суду.

Цуцкірідзе наголосив, що слідчі мають встановити всіх учасників можливих схем та зібрати докази для суду. Водночас кожен випадок, за його словами, має оцінюватися індивідуально, щоб не порушувати права людей, які мають законні підстави для відстрочки або непридатності до служби.

"Для мене принципово, щоб закон однаково діяв і для військовозобов’язаного, і для посадовця, який відповідає за мобілізацію або ухвалює рішення у складі ВЛК. Посада, звання, наявність будь-яких ресурсів не можуть бути захистом від відповідальності. Але так само важливо, щоб відповідальність завжди була індивідуальною і ґрунтувалася на доказах. Ми не можемо допустити, щоб викриття конкретних зловживань перетворювалося на кампанію проти всіх працівників ТЦК чи на автоматичне скасування законних висновків щодо людей, які справді мають тяжкі захворювання або поранення", — зазначив він.

Окремо поліція розслідує факти ухилення від мобілізації. За статтею 336 Кримінального кодексу України підозри отримали фігуранти 6 417 кримінальних проваджень, а 6 162 обвинувальні акти вже скерували до суду.

Як повідомляли Новини.LIVE, нещодавно Ужгородський міськрайонний суд обрав запобіжний захід двом колишнім керівникам районного ТЦК на Закарпатті. Їх взяли під варту без права внесення застави.

Як повідомляли Новини.LIVE, начальнику Могилів-Подільського районного ТЦК повідомили про підозру через можливі махінації з даними в системі "Оберіг". За версією слідства, посадовець вносив неправдиві відомості, щоб штучно покращити показники мобілізації.