У Politico назвали події, які можуть призвести до хаосу у світі у 2024

Президент США Джо Байден та експрезидент Дональд Трамп. Фото: Reuters

Експерти видання Politico назвали низку катастроф, що, ймовірно, можуть статися у 2024 році і призведуть до хаосу та безладу у світі. Серед них фахівці називають вибори у США у 2024 році, можливу війну в Китаї та цифровий апокаліпсис, під час якого за допомогою штучного інтелекту створюватимуться нові фейки.

Про це повідомляє Politico.

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Вибори у США у 2024 році

Як вказують у виданні, президентські вибори в США 2024 року будуть надзвичайно розбіжними та дисфункціональними, і багато хто сприйматиме їх як нелегітимні.

Прихильники Байдена стурбовані кінцем демократії. Прихильники Трампа стурбовані тим, що демократи хочуть кинути колишнього президента у в'язницю. І є багато супротивників, зокрема Росія, Іран і Північна Корея, які хотіли б бачити більше хаосу з боку американців.

Це означає, що спроби зірвати вибори можуть бути успішними та будуть здійснюватися різними суб’єктами — від кібератак, глибоких фейків і дезінформації, фізичних атак на виборчий процес і нагляд, або масових заворушень, насильницького втручання та навіть тероризму з метою зриву голосування 5 листопада. Немає більш геополітично важливої цілі, ніж майбутні вибори в США, які є вразливими через обмежений досвід і ресурси, зосереджені на безпеці виборів.

"Мене не хвилював переворот 6 січня, і я також не бачу способ скасувати вибори наступного року. Але зрив виборів у США 2024 року здається мені правдоподібним і глибоко тривожним", — вказав президент і засновник Eurasia Group і GZERO Media Ян Бреммер.

Сюрприз від Китаю

Війна з Китаєм почалася через кілька місяців після того, як кандидат від Демократичної прогресивної партії Лай Чін-те був обраний на президентських виборах у Тайвані 13 січня з більшою перевагою, ніж очікувалося. Це спонукає його оголосити незалежність Тайваню від Китаю всупереч порадам адміністрації Байдена, але за підтримки низки республіканців у Конгресі.

"Китай вводить карантин, який припиняє торгівлю з островом. Це лише посилює рішучість Тайваню стати незалежним, і як тільки в жовтні розпалюється президентська кампанія в США, Китай починає військову операцію", — підкреслив керівник програми Центру стратегічного прогнозування Метью Берроуз.

Адміністрація Байдена вважає, що в неї немає іншого виходу, як створити військову оборону острова. Як пише видання, загальноприйняте припущення полягає в тому, що така війна буде настільки руйнівною для економіки Китаю, що президент Сі Цзіньпін уникне її. Однак у цьому сценарії він боїться, що Китай назавжди втратить Тайвань, і розраховує на те, що адміністрація Байдена буде обережна щодо втручання через побоювання можливих негативних наслідків для виборів.

Інший сценарій полягає в тому, що під тягарем величезного боргу, повільного зростання та депресивного ринку нерухомості Китай зазнає фінансового краху, подібного до економічної кризи 2008 року в США.

Природа сіє хаос на виборах

Останньою переломною подією, яка сформує президентські вибори 2024 року, стане вражаючий руйнівний ураган категорії 5, який прийде в країну за кілька тижнів до виборів, створивши бінарну систему "Клімат проти Христа" в електораті.

"Кампанія Байдена посилатиметься на ураган як на доказ екстремальних погодних явищ, спричинених зміною клімату, що підтверджує його стратегію інвестувати в рішення нового покоління для пом’якшення кліматичних змін. Трамп назве шторм Божим гнівом на Джо Байдена", — заявила ексчиновниця Державного департаменту під час адміністрації Обами Алек Росс.

Байден проведе останні тижні кампанії, відвідуючи постраждалих і працюючи з Білого дому та штаб-квартири FEMA, демонструючи свої повноваження як компетентного та чуйного президента. Це призведе до того, що молодь, яка утримувала підтримку, повернеться в табір демократів. Трамп щодня відвідуватиме інше місце стихійного лиха і виголошуватиме промови.

Хаос, спричинений глобальним потеплінням

З огляду на те, що 2024 рік майже напевно поб’є глобальний температурний рекорд 2023 року, фізика глобального потепління показує, що на світ чекає хаос.

"Точну форму, яку він прийме, і місця, які він вразить, ніколи не можна знати заздалегідь — якась комбінація пожежі, повені, шторму, посухи та виснажливої спеки — але це було б шоком, лише якби цього не сталося. І, можливо, коли це станеться, це стане ще одним нагадуванням про дурість обрання тих, хто заперечує глобальне потепління", — вказав захисник навколишнього середовища Білл Маккіббен.

Переворот проти Путіна

Деякі кремлівські аналітики припустили, що російський президент Володимир Путін "захищав" свій режим від державного перевороту, використовуючи такі методи, як розподіл військової влади між декількома відомствами та зовнішніми організаціями, а також залучення шпигунів до збройних сил. Видання вказує, що світ не може знати, чи захист від перевороту працюватиме й надалі. Через непрозорий характер Кремля важко зрозуміти, чи слабшає позиція Путіна. Але раптовий кінець режиму Путіна змінить багато політичних рівнянь у всьому світі.

Або смерть Путіна може статися з Кремля. Джек Дівайн, який пропрацював у ЦРУ 32 роки, нещодавно зробив передбачення для The Sun.

"Путін може зникнути завтра, і я не здивуюся, якби якийсь елемент в уряді вирішив вжити виконавчих заходів. ... Не думаю, що це буде повстання. Я думаю, що це буде те, що ми могли б назвати палацовим переворотом", — зауважив Дівайн.

Раптове зникнення Путіна, швидше за все, підтвердить рішення Джо Байдена підтримати Україну та відбити вторгнення Росії — якщо тільки те, що буде після Путіна, не буде ще гіршим.

Повідомлення з космосу

В обсерваторії проєкту "Галілео" в Гарвардському університеті фахівці щодня шукають у Всесвіті ознаки позаземного розуму. Дослідження показує, що це лише питання часу, коли буде знайдено щось, що сигналізує про те, що люди не самотні у Всесвіті. За даними видання, немає можливості зробити конкретний прогноз з цього приводу. Раптове знання про те, що ми не самотні у Всесвіті, негайно змінить уявлення людей про себе та свою цивілізацію, а наслідки для Землі будуть значущими та непередбачуваними.

"Це не такий спекулятивний сценарій, як ви думаєте. Можливість двостороннього зв'язку з іншою цивілізацією протягом нашого життя обмежена відстанню близько 30 світлових років. Але ми вже знаємо про дюжину населених екзопланет у межах 30 світлових років від Землі, і ми знаємо лише про кілька відсотків із них", — додав керівник проєку "Галілео" Аві Леб.

Нагадаємо, Верховний суд США готується провести слухання у справі про допуск представника Республіканської партії Дональда Трампа до участі у попередніх виборах у Колорадо. Головне питання, яке мають вирішити судді, полягає в тому, чи може Трамп брати участь у державних виборах до праймериз, запланованих на 5 березня.