В Politico назвали события, которые могут привести к хаосу в мире в 2024 году

Президент США Джо Байден и экс-президент Дональд Трамп. Фото: Reuters

Эксперты издания Politico назвали ряд катастроф, которые, вероятно, могут произойти в 2024 году и приведут к хаосу и беспорядку в мире. Среди них специалисты называют выборы в США в 2024 году, возможную войну в Китае и цифровой апокалипсис, во время которого с помощью искусственного интеллекта будут создаваться новые фейки.

Об этом сообщает Politico.

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Выборы в США в 2024 году

Как указывают в издании, президентские выборы в США в 2024 году будут чрезвычайно расходящимися и дисфункциональными, и многие будут воспринимать их как нелегитимные.

Сторонники Байдена озабочены концом демократии. Сторонники Трампа озабочены тем, что демократы хотят бросить бывшего президента в тюрьму. И есть много противников, в частности, Россия, Иран и Северная Корея, которые хотели бы видеть больше хаоса со стороны американцев.

Это означает, что попытки сорвать выборы могут быть успешными и будут осуществляться разными субъектами — от кибератак, глубоких фейков и дезинформации, физических атак на избирательный процесс и надзор или массовых беспорядков, насильственного вмешательства и даже терроризма с целью срыва голосования 5 ноября. Нет более геополитически важной цели, чем предстоящие выборы в США, которые уязвимы из-за ограниченного опыта и ресурсов, сосредоточенных на безопасности выборов.

"Меня не волновал переворот 6 января, и я тоже не вижу способ отменить выборы в следующем году. Но срыв выборов в США в 2024 году кажется мне правдоподобным и глубоко тревожным", — указал президентом и основатель Eurasia Group и GZERO Media Ян Бреммер.

Сюрприз от Китая

Война с Китаем началась через несколько месяцев после того, как кандидат от Демократической прогрессивной партии Лай Чин был избран на президентских выборах в Тайване 13 января с большим преимуществом, чем ожидалось. Это побуждает его объявить независимость Тайваня от Китая вопреки советам администрации Байдена, но при поддержке ряда республиканцев в Конгрессе.

"Китай вводит карантин, прекращающий торговлю с островом. Это лишь усиливает решимость Тайваня стать независимым, и как только в октябре разгорается президентская кампания в США, Китай начинает военную операцию", — подчеркнул руководитель программы Центра стратегического прогнозирования Мэтью Берроуз.

Администрация Байдена считает, что у нее нет другого выхода, как создать военную оборону острова. Как пишет издание, принятое предположение состоит в том, что такая война будет настолько разрушительной для экономики Китая, что президент Си Цзиньпин избежит ее. Однако в этом сценарии он боится, что Китай навсегда потеряет Тайвань, и рассчитывает на то, что администрация Байдена будет осторожна по поводу вмешательства из-за опасений возможных негативных последствий для выборов.

Другой сценарий состоит в том, что под бременем огромного долга, медленного роста и депрессивного рынка недвижимости Китай терпит финансовый крах, похожий на экономический кризис 2008 года в США.

Природа сеет хаос на выборах

Последним переломным событием, которое сформирует президентские выборы 2024 года, станет разрушительный ураган категории 5, который придет в страну за несколько недель до выборов, создав бинарную систему "Климат против Христа" в электорате.

"Компания Байдена будет ссылаться на ураган как на доказательство экстремальных погодных явлений, вызванных изменением климата, что подтверждает его стратегию инвестировать в решение нового поколения для смягчения климатических изменений. Трамп назовет шторм Божьим гневом на Джо Байдена", — заявила экс-чиновник администрации Обамы Алек Росс.

Байден проведет последние недели кампании, посещая пострадавших и работая из Белого дома и штаб-квартиры FEMA, демонстрируя свои полномочия как компетентного и отзывчивого президента. Это приведет к тому, что удерживавшая поддержку молодежь вернется в лагерь демократов. Трамп будет ежедневно посещать другое место стихийного бедствия и произносить речи.

Хаос, вызванный глобальным потеплением

Учитывая, что 2024 год почти наверняка побьет глобальный температурный рекорд 2023 года, физика глобального потепления показывает, что мир ждет хаос.

"Точную форму, которую он примет, и места, которые он поразит, никогда нельзя знать заранее — какая-то комбинация пожара, наводнения, шторма, засухи и изнурительной жары — но это было бы шоком, только если бы этого не произошло. И, возможно, когда это произойдет, это станет еще одним напоминанием о глупости избрания тех, кто отрицает глобальное потепление", — указал защитник окружающей среды Билл Маккиббен.

Переворот против Путина

Некоторые кремлевские аналитики предположили, что российский президент Владимир Путин "защищал" свой режим от государственного переворота, используя такие методы, как раздел военной власти между несколькими ведомствами и внешними организациями, а также привлечение шпионов в вооруженные силы. Издание указывает, что мир не может знать, будет ли защита от переворота работать и дальше. Из-за непрозрачного характера Кремля трудно понять, ослабевает ли позиция Путина. Но внезапный конец режима Путина изменит множество политических уравнений во всем мире.

Смерть Путина может произойти из Кремля. Джек Дивайн, проработавший в ЦРУ 32 года, недавно сделал предсказание для The Sun.

"Путин может исчезнуть завтра, и я не удивлюсь, если бы какой-то элемент в правительстве решил принять исполнительные меры... Не думаю, что это будет восстание. Я думаю, что это будет то, что мы могли бы назвать переворотом", — заметил Дивайн.

Внезапное исчезновение Путина, скорее всего, подтвердит решение Джо Байдена поддержать Украину и отразить вторжение России — если только то, что последует после Путина, не будет еще хуже.

Сообщения из космоса

В обсерватории проекта "Галилео" в Гарвардском университете специалисты каждый день ищут во Вселенной признаки внеземного разума. Исследование показывает, что это лишь вопрос времени, когда будет найдено что-то, что сигнализирует о том, что люди не одиноки во Вселенной. По данным издания, нет возможности сделать конкретный прогноз на этот счет. Внезапное знание о том, что мы не одиноки во Вселенной, немедленно изменит представление людей о себе и своей цивилизации, а последствия для Земли будут значимыми и непредсказуемыми.

"Это не такой спекулятивный сценарий, как вы думаете. Возможность двусторонней связи с другой цивилизацией в течение нашей жизни ограничена расстоянием около 30 световых лет. Но мы уже знаем о дюжине населенных экзопланет в пределах 30 световых лет от Земли, и мы знаем только о несколько процентов из них", — добавил руководитель проекта "Галилео" Ави Леб.

Напомним, Верховный суд США готовится провести слушания по делу о допуске представителя Республиканской партии Дональда Трампа к участию в выборах в Колорадо. Главный вопрос, который должны решить судьи, состоит в том, может ли Трамп участвовать в государственных выборах в праймериз, запланированных на 5 марта.