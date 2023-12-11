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У Південній Кореї розбився винищувач F-16 — що трапилось

11 грудня 2023 11:03
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У Південній Кореї розбився винищувач F-16 — що трапилось
Винищувач F-16. Фото: EPA-EFE/Ole Berg-Rusten
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У Південній Кореї під час тренувального польоту розбився винищувач F-16. Пілот встиг катапультуватися. Його врятувала берегова охорона і повернула на базу.

Про це повідомляє Reuters. 

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Сьогодні, 11 грудня, у Південній Кореї під час тренувального польоту розбився американський винищувач F-16. Пілот літака встиг катапультуватися. Його врятувала берегова охорона і повернула на базу Кунсан. Що стало причиною, поки невідомо.

Командир підрозділу, полковник Метью Гетке, висловив вдячність за порятунок пілота. За його словами, пілот перебуває у хорошому стані.

Зазначається, що авіаційна база, розташована в місті Кунсан на західному узбережжі Південної Кореї, є однією з двох основних авіабаз, які використовуються американськими військовими в країні.

Нагадаємо, вже наступного року у початкових і середніх школах Сеула, що у Південній Кореї, з'являться роботи-репетитори англійської мови. Вони будуть допомагати учням в індивідуальних розмовах.

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