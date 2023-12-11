В Южной Корее разбился истребитель F-16 — что случилось

Истребитель F-16. Фото: EPA-EFE/Ole Berg-Rusten

В Южной Корее во время тренировочного полета разбился истребитель F-16. Пилот успел катапультироваться. Его спасла береговая охрана и вернула на базу.

Об этом сообщает Reuters.

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Сегодня, 11 декабря, в Южной Корее во время тренировочного полета разбился американский истребитель F-16. Пилот самолета успел катапультироваться. Его спасла береговая охрана и вернула на базу Кунсана. Что послужило причиной, пока неизвестно.

Командир подразделения, полковник Мэтью Гетке, выразил благодарность за спасение пилота. По его словам, пилот находится в хорошем состоянии.

Отмечается, что авиационная база, расположенная в Кунсане на западном побережье Южной Кореи, является одной из двух основных авиабаз, используемых американскими военными в стране.

Напомним, уже в следующем году в начальных и средних школах Сеула в Южной Корее появятся работы-репетиторы английского языка. Они будут помогать учащимся в индивидуальных разговорах.