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Головна Новини дня У п’яти областях України немає світла через обстріли РФ

У п’яти областях України немає світла через обстріли РФ

Ua ru
1 жовтня 2026 13:24
У п’яти областях України знеструмлення через обстріли РФ
Магазин працює від генератора. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Перший заступник міністра енергетики України Артем Некрасов, повідомив, що станом на ранок 1 жовтня частина споживачів у п’яти областях України тимчасово залишається без електропостачання через бойові дії та російські обстріли енергетичної інфраструктури. Водночас застосування графіків відключень наразі скасовано.

Про це Артем Некрасов повідомив під час брифінгу щодо оперативної ситуації в енергосистемі, інформує Новини.LIVE.

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Де немає світла

Тимчасові знеструмлення зафіксовані у Кіровоградській, Рівненській, Сумській, Харківській та Чернігівській областях.

Там, де дозволяє безпекова ситуація, бригади енергетиків уже працюють над відновленням електропостачання. Відновлювальні роботи тривають цілодобово.

Графіки відключень скасували

За словами Некрасова, застосування графіків відключень наразі скасовано. Водночас ситуація в енергосистемі окремих регіонів може змінитися.

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Також у Міненерго просять ощадливо споживати електроенергію у вечірні години — з 17:00 до 21:00. Це допоможе зменшити навантаження на енергосистему країни.

Перший заступник міністра енергетики також подякував захисникам і захисницям України та вшанував пам’ять усіх, хто віддав життя за Україну.

Раніше Новини.LIVE повідомляв, що 30 вересня внаслідок російської атаки на енергетичну інфраструктуру Одещини були пошкоджені кілька об’єктів ДТЕК. Через це в окремих районах Одеси виникли перебої зі світлом і водопостачанням.

Також Новини.LIVE писав, що з 30 вересня у Києві та області на дві доби запроваджували графіки відключень електроенергії через ремонтні роботи на підстанціях і лініях електропередач. За словами експерта Станіслава Ігнатьєва, йдеться про планові, а не аварійні знеструмлення.

Міненерго електроенергія відключення світла графіки відключень світла атака Росії на Україну
Крістіна Павлова - редактор стрічки новин
Автор:
Крістіна Павлова

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