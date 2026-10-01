В пяти областях Украины отключены электроснабжение из-за обстрелов со стороны РФ

Магазин работает от генератора. Фото иллюстративное: Новости.LIVE

Первый заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов сообщил, что по состоянию на утро 1 октября часть потребителей в пяти областях Украины временно остается без электроснабжения из-за боевых действий и российских обстрелов энергетической инфраструктуры. В то же время применение графиков отключений на данный момент отменено.

Об этом Артем Некрасов сообщил во время брифинга по оперативной ситуации в энергосистеме, сообщает Новини.LIVE.

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Где нет света

Временные отключения электроэнергии зафиксированы в Кировоградской, Ровенской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.

Там, где позволяет обстановка с безопасностью, бригады энергетиков уже работают над восстановлением электроснабжения. Восстановительные работы ведутся круглосуточно.

Графики отключений отменены

По словам Некрасова, применение графиков отключений на данный момент отменено. В то же время ситуация в энергосистеме отдельных регионов может измениться.

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Также в Минэнерго просятэкономно расходовать электроэнергию в вечерние часы — с 17:00 до 21:00. Это поможет снизить нагрузку на энергосистему страны.

Первый заместитель министра энергетики также поблагодарил защитников и защитниц Украины и почтил память всех, кто отдал жизнь за Украину.

Ранее Новини.LIVE сообщал, что 30 сентября в результате российской атаки на энергетическую инфраструктуру Одесской области были повреждены несколько объектов ДТЭК. Из-за этого в отдельных районах Одессы возникли перебои с электричеством и водоснабжением.

Также Новини.LIVE писал, что с 30 сентября в Киеве и области на двое суток вводились графики отключений электроэнергии из-за ремонтных работ на подстанциях и линиях электропередач. По словам эксперта Станислава Игнатьева, речь идет о плановых, а не аварийных отключениях электроэнергии.