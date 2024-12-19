Штучне запліднення Fertilo — у Перу народилася перша дитина, зачата завдяки революційній технології

Перша дитина, народжена за інноваційною технологією Fertilo. Фото: Gameto

У Перу вперше народилася дитина, зачата за допомогою революційної технології штучного запліднення Fertilo. Унікальність цього підходу полягає у використанні стовбурових клітин для дозрівання яйцеклітини поза організмом, що відкриває нові можливості в репродуктивній медицині.

Про це пише New Atlas.

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Як працює технологія

Технологія розроблена компанією Gameto і, за словами її генеральної директорки Діни Раденковіч, забезпечує швидший, безпечніший і доступніший процес у порівнянні з традиційним екстракорпоральним заплідненням (ЕКЗ).

Замість традиційного стимулювання яєчників гормональними ін’єкціями, процедура Fertilo використовує опорні клітини яєчників (OSC), які вирощують зі стовбурових клітин. Ці клітини поєднують із незрілими яйцеклітинами, і в лабораторії імітується природний процес їх дозрівання.

Нова технологія дозволяє:

зменшити кількість гормональних ін’єкцій на 80%;

скоротити тривалість лікування з кількох тижнів до трьох днів;

знизити ризики, пов’язані з гормональною стимуляцією, зокрема синдром гіперстимуляції яєчників.

Чим Fertilo відрізняється від ЕКЗ?

Традиційний метод ЕКЗ вимагає до 90 гормональних ін’єкцій за один цикл і займає 2-3 тижні. Попри це, успішність процедури не гарантує вагітність. Fertilo, у свою чергу, мінімізує фізичне та емоційне навантаження, знижує фінансові витрати й усуває частину побічних ефектів.

"Це велике досягнення для жінок, які раніше не могли пройти процедуру через високу вартість, складність або побічні ефекти традиційного ЕКЗ", — підкреслив доктор Луїс Гузман, керівник процедури.

Gameto вже отримала дозвіл на проведення процедури Fertilo в Австралії, Японії, Аргентині, Парагваї, Мексиці та Перу. У США компанія готується до третьої фази клінічних випробувань.

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