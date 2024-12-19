Искусственное оплодотворение Fertilo — в Перу родился первый ребенок, зачатый благодаря революционной технологии

Первый ребенок, рожденный по инновационной технологии Fertilo. Фото: Gameto

В Перу впервые родился ребенок, зачатый с помощью революционной технологии искусственного оплодотворения Fertilo. Уникальность этого подхода заключается в использовании стволовых клеток для созревания яйцеклетки вне организма, что открывает новые возможности в репродуктивной медицине.

Об этом пишет New Atlas.

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Как работает технология

Технология разработана компанией Gameto и, по словам ее генерального директора Дины Раденкович, обеспечивает более быстрый, более безопасный и доступный процесс по сравнению с традиционным экстракорпоральным оплодотворением (ЭКО).

Вместо традиционного стимулирования яичников гормональными инъекциями, процедура Fertilo использует опорные клетки яичников (OSC), выращиваемые из стволовых клеток. Эти клетки сочетают с незрелыми яйцеклетками и в лаборатории имитируется естественный процесс их созревания.

Новая технология позволяет:

снизить количество гормональных инъекций на 80%;

сократить продолжительность лечения с нескольких недель до трех дней;

снизить риски, связанные с гормональной стимуляцией, в частности синдром гиперстимуляции яичников.

Чем Fertilo отличается от ЭКО?

Традиционный метод ЭКО требует до 90 гормональных инъекций в один цикл и занимает 2-3 недели. Несмотря на это, успешность процедуры не гарантирует беременность. Fertilo, в свою очередь, минимизирует физическую и эмоциональную нагрузку, снижает финансовые затраты и устраняет часть побочных эффектов.

"Это большое достижение для женщин, которые раньше не могли пройти процедуру из-за высокой стоимости, сложности или побочных эффектов традиционного ЭКО", — подчеркнул доктор Луис Гузман, руководитель процедуры.

Gameto уже получила разрешение на проведение процедуры Fertilo в Австралии, Японии, Аргентине, Парагвае, Мексике и Перу. В США компания готовится к третьей фазе клинических испытаний.

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