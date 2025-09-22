Вибухи у Павлограді 22 вересня - що відомо

У Павлограді прогриміли вибухи — що відомо
Дата публікації: 22 вересня 2025 13:48
Дим у небі. Фото ілюстративне: кадр з відео
У Павлограді на Дніпропетровщині під час повітряної тривоги прогриміли вибухи. Перед цим було оголошено загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу.
Про це повідомляють місцеві пабліки та Повітряні сили ЗСУ у понеділок, 22 вересня.
РФ атакувала Павлоград балістикою
Офіційної інформації наразі немає. Також невідомо, чи це була робота протиповітряної оборони, чи влучання.
Нагадаємо, у ніч проти 22 вересня окупанти атакували обʼєкти цивільної інфраструктури та промисловості у Запоріжжі. Вже відомо про трьох загиблих.
Також ми повідомляли, що окупанти активізувалися на Покровському напрямку. Вони намагаються діяти невеликими групами та проникати в населені пункти.
