Взрывы в Павлограде 22 сентября - что известно

В Павлограде прогремели взрывы — что известно
В Павлограде Днепропетровской области во время воздушной тревоги прогремели взрывы. Перед этим была объявлена угроза применения баллистического вооружения с востока.
Об этом сообщают местные паблики и Воздушные силы ВСУ в понедельник, 22 сентября.
РФ атаковала Павлоград баллистикой
Официальной информации пока нет. Также неизвестно, была ли это работа противовоздушной обороны или попадание.
Напомним, в ночь на 22 сентября оккупанты атаковали объекты гражданской инфраструктуры и промышленности в Запорожье. Уже известно о трех погибших.
Также мы сообщали, что оккупанты активизировались на Покровском направлении. Они пытаются действовать небольшими группами и проникать в населенные пункты.
