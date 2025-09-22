Взрывы в Павлограде 22 сентября - что известно

Дым в небе. Фото иллюстративное: кадр с видео

В Павлограде Днепропетровской области во время воздушной тревоги прогремели взрывы. Перед этим была объявлена угроза применения баллистического вооружения с востока.

Об этом сообщают местные паблики и Воздушные силы ВСУ в понедельник, 22 сентября.

Сообщение Воздушных сил.

РФ атаковала Павлоград баллистикой

Официальной информации пока нет. Также неизвестно, была ли это работа противовоздушной обороны или попадание.

Напомним, в ночь на 22 сентября оккупанты атаковали объекты гражданской инфраструктуры и промышленности в Запорожье. Уже известно о трех погибших.

Также мы сообщали, что оккупанты активизировались на Покровском направлении. Они пытаются действовать небольшими группами и проникать в населенные пункты.