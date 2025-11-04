Вибух у Павлограді 4 листопада через дрони

У Павлограді було чути вибух — місто атакують БпЛА
Вибух у Павлограді Дніпропетровської області пролунав прямо зараз, в ніч проти 4 листопада. В напрямку міста було зафіксовано ударні дрони.
Про це повідомляє Telegram "Суспільне Новини" і канал Повітряних сил ЗСУ.
Звук вибуху у Павлограді 4 листопада
"У Павлограді на Дніпропетровщині чутно звуки вибуху, повідомили кореспонденти Суспільного", — йдеться у повідомленні о 00:04.
Перед цим Повітряні сили ЗСУ написали, що зафіксовано БпЛА "на" або ж "повз" Павлоград з північного сходу.
Де оголосили тривогу
Станом на 00:10 карта повітряних тривог має такий вигляд.
Нагадаємо, що ввечері, 2 листопада, у Харкові теж пролунав вибух. Росіяни атакували авіабомбою Індустріальний район.
Також ми писали, що ввечері у суботу, 1 листопада, вибухи прогриміли у Запоріжжі. Це сталося під час загрози запусків КАБів та ударних дронів.
