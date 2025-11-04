Відео
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
У Павлограді було чути вибух — місто атакують БпЛА

У Павлограді було чути вибух — місто атакують БпЛА

Ua ru
Дата публікації: 4 листопада 2025 00:10
Оновлено: 00:25
Вибух у Павлограді 4 листопада через дрони
Вибух у місті. Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Вибух у Павлограді Дніпропетровської області пролунав прямо зараз, в ніч проти 4 листопада. В напрямку міста було зафіксовано ударні дрони. 

Про це повідомляє Telegram "Суспільне Новини" і канал Повітряних сил ЗСУ.

Читайте також:

Звук вибуху у Павлограді 4 листопада

"У Павлограді на Дніпропетровщині чутно звуки вибуху, повідомили кореспонденти Суспільного", — йдеться у повідомленні о 00:04.

Перед цим Повітряні сили ЗСУ написали, що зафіксовано БпЛА "на" або ж "повз" Павлоград з північного сходу.

Де оголосили тривогу

Станом на 00:10 карта повітряних тривог має такий вигляд.

Павлоград під ударом дронів 4 листопада
Карта повітряних тривог. Фото: скриншот з Telegram

Нагадаємо, що ввечері, 2 листопада, у Харкові теж пролунав вибух. Росіяни атакували авіабомбою Індустріальний район.

Також ми писали, що ввечері у суботу, 1 листопада, вибухи прогриміли у Запоріжжі. Це сталося під час загрози запусків КАБів та ударних дронів.

вибух Дніпропетровська область обстріли дрон Шахід-136 війна в Україні Павлоград
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
