Взрыв в Павлограде 4 ноября из-за дронов

Взрыв в городе. Иллюстративное фото: из открытых источников

Взрыв в Павлограде Днепропетровской области прогремел прямо сейчас, в ночь на 4 ноября. В направлении города были зафиксированы ударные дроны.

Об этом сообщает Telegram "Суспільне Новини" и канал Воздушных сил ВСУ.

Звук взрыва в Павлограде 4 ноября

"В Павлограде Днепропетровской области слышны звуки взрыва, сообщили корреспонденты Суспільного", — говорится в сообщении в 00:04.

Перед этим Воздушные силы ВСУ написали, что зафиксировано БпЛА "на" или "мимо" Павлограда с северо-востока.

Где объявили тревогу

По состоянию на 00:10 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот из Telegram

Напомним, что вечером, 2 ноября, в Харькове тоже прогремел взрыв. Россияне атаковали авиабомбой Индустриальный район.

Также мы писали, что вечером в субботу, 1 ноября, взрывы прогремели в Запорожье. Это произошло во время угрозы запусков КАБов и ударных дронов.