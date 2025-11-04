Взрыв в Павлограде 4 ноября из-за дронов

В Павлограде был слышен взрыв — город атакуют БпЛА
Взрыв в Павлограде Днепропетровской области прогремел прямо сейчас, в ночь на 4 ноября. В направлении города были зафиксированы ударные дроны.
Об этом сообщает Telegram "Суспільне Новини" и канал Воздушных сил ВСУ.
Звук взрыва в Павлограде 4 ноября
"В Павлограде Днепропетровской области слышны звуки взрыва, сообщили корреспонденты Суспільного", — говорится в сообщении в 00:04.
Перед этим Воздушные силы ВСУ написали, что зафиксировано БпЛА "на" или "мимо" Павлограда с северо-востока.
Где объявили тревогу
По состоянию на 00:10 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.
Напомним, что вечером, 2 ноября, в Харькове тоже прогремел взрыв. Россияне атаковали авиабомбой Индустриальный район.
Также мы писали, что вечером в субботу, 1 ноября, взрывы прогремели в Запорожье. Это произошло во время угрозы запусков КАБов и ударных дронов.
