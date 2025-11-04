Видео
Видео

В Павлограде был слышен взрыв — город атакуют БпЛА

В Павлограде был слышен взрыв — город атакуют БпЛА

Дата публикации 4 ноября 2025 00:10
обновлено: 00:25
Взрыв в Павлограде 4 ноября из-за дронов
Взрыв в городе. Иллюстративное фото: из открытых источников

Взрыв в Павлограде Днепропетровской области прогремел прямо сейчас, в ночь на 4 ноября. В направлении города были зафиксированы ударные дроны. 

Об этом сообщает Telegram "Суспільне Новини" и канал Воздушных сил ВСУ.

Читайте также:

Звук взрыва в Павлограде 4 ноября

"В Павлограде Днепропетровской области слышны звуки взрыва, сообщили корреспонденты Суспільного", — говорится в сообщении в 00:04.

Перед этим Воздушные силы ВСУ написали, что зафиксировано БпЛА "на" или "мимо" Павлограда с северо-востока.

Где объявили тревогу

По состоянию на 00:10 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.

Павлоград під ударом дронів 4 листопада
Карта воздушных тревог. Фото: скриншот из Telegram

Напомним, что вечером, 2 ноября, в Харькове тоже прогремел взрыв. Россияне атаковали авиабомбой Индустриальный район.

Также мы писали, что вечером в субботу, 1 ноября, взрывы прогремели в Запорожье. Это произошло во время угрозы запусков КАБов и ударных дронов.

взрыв Днепропетровская область обстрелы дрон Шахид-136 война в Украине Павлоград
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
