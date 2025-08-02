Звіти ООН перестали читати — заява Антоніу Гутерреша

Антоніу Гутерреш. Фото: Reuters

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш визнав, що організація потребує оптимізації через серйозну кризу ліквідності та надмірну бюрократію. В одному зі звітів зазначили, що ніхто не читає документацію ООН.

Про це повідомило видання Reuters.

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Минулого року Гутерреш заявив, що система ООН провела 27 тисяч зустрічей за участю 240 органів, а секретаріат підготував 1 100 звітів — це на 20% більше, ніж 1990 року.

"Величезна кількість зустрічей і звітів підштовхує систему — і всіх нас — до межі. Багато з цих доповідей мало хто читає. 5% найкращих доповідей завантажують понад 5500 разів, тоді як кожна п'ята доповідь отримує менше 1000 завантажень. І завантаження не обов'язково означає читання", — заявив Гутерреш.

У березні цього року Гутерреш створив робочу групу UN80, щоб знайти шляхи реформування на тлі хронічної фінансової кризи, яка триває вже щонайменше сьомий рік поспіль — через те, що не всі 193 держави-члени вчасно та повною мірою сплачують свої обов'язкові внески.

Опублікований робочою групою у четвер звіт охоплює лише один із кількох напрямів запланованої реформи.

Серед пропозицій, озвучених Гутеррешем — "менше зустрічей і звітів, але таких, що повністю відповідають всім встановленим мандатам".

Нагадаємо, Україні ініціювала термінове засідання Ради безпеки ООН.

А також УВКБ ООН відкрило реєстрацію для виплати допомоги українцям.