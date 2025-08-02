Звіти ООН перестали читати — заява Антоніу Гутерреша

У ООН поскаржилися, що ніхто не читає їхні доповіді
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш визнав, що організація потребує оптимізації через серйозну кризу ліквідності та надмірну бюрократію. В одному зі звітів зазначили, що ніхто не читає документацію ООН.
Про це повідомило видання Reuters.
Звіти ООН набирають мало переглядів
Минулого року Гутерреш заявив, що система ООН провела 27 тисяч зустрічей за участю 240 органів, а секретаріат підготував 1 100 звітів — це на 20% більше, ніж 1990 року.
"Величезна кількість зустрічей і звітів підштовхує систему — і всіх нас — до межі. Багато з цих доповідей мало хто читає. 5% найкращих доповідей завантажують понад 5500 разів, тоді як кожна п'ята доповідь отримує менше 1000 завантажень. І завантаження не обов'язково означає читання", — заявив Гутерреш.
У березні цього року Гутерреш створив робочу групу UN80, щоб знайти шляхи реформування на тлі хронічної фінансової кризи, яка триває вже щонайменше сьомий рік поспіль — через те, що не всі 193 держави-члени вчасно та повною мірою сплачують свої обов'язкові внески.
Опублікований робочою групою у четвер звіт охоплює лише один із кількох напрямів запланованої реформи.
Серед пропозицій, озвучених Гутеррешем — "менше зустрічей і звітів, але таких, що повністю відповідають всім встановленим мандатам".
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