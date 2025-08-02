Отчеты ООН перестали читать — заявление Антониу Гутерреша

Антониу Гутерреш. Фото: Reuters

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш признал, что организация нуждается в оптимизации из-за серьезного кризиса ликвидности и чрезмерной бюрократии. В одном из отчетов отметили, что никто не читает документацию ООН.

Об этом сообщило издание Reuters.

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В прошлом году Гутерреш заявил, что система ООН провела 27 тысяч встреч с участием 240 органов, а секретариат подготовил 1 100 отчетов - это на 20% больше, чем в 1990 году.

"Огромное количество встреч и отчетов подталкивает систему — и всех нас — к пределу. Многие из этих докладов мало кто читает. 5% лучших докладов загружают более 5500 раз, тогда как каждый пятый доклад получает менее 1000 загрузок. И загрузка не обязательно означает чтение", — заявил Гутерреш.

В марте этого года Гутерреш создал рабочую группу UN80, чтобы найти пути реформирования на фоне хронического финансового кризиса, который продолжается уже по меньшей мере седьмой год подряд — из-за того, что не все 193 государства-члена вовремя и в полной мере платят свои обязательные взносы.

Опубликованный рабочей группой в четверг отчет охватывает лишь одно из нескольких направлений запланированной реформы.

Среди предложений, озвученных Гутеррешем — "меньше встреч и отчетов, но полностью соответствующих всем установленным мандатам".

Напомним, Украина инициировала срочное заседание Совета безопасности ООН.

А также УВКБ ООН открыло регистрацию для выплаты помощи украинцам.