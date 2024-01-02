У новорічну ніч в РФ ловили мігрантів, аби відправити їх на війну в Україну
В російському Санкт-Петербурзі поліція в новорічну ніч здійснила тисячі затримань мігрантів з Центральної Азії. Силовики збирали людей, аби відправити їх на війну проти України.
Про це повідомляє "Нова газета Європа".
Журналісти видання з'ясували, що силовики мали план, який розробили ще три місяці тому. Він містив у собі задачу поповнити лави російських вояків для війни, причому не тільки у Санкт-Петербурзі.
"Усе почалося в серпні 2023 року. Тоді в Гатчині Ленінградської області затримали членів злочинного угруповання, які поставили на потік видачу посвідок на постійне проживання і отримання громадянства Росії. Та перевірка торкнулася не тільки офіційних структур, причетних до оформлення документів, а й місць масового проживання мігрантів", — йдеться в матеріалі.
Росія не дарма спростила отримання громадянства РФ
У виданні зазначається, що після торішнього віроломного нападу на Україну, в Росії ухвалили закони про полегшення отримання громадянства.
"Москва розраховувала, що українці, які тікають від війни, зокрема і в РФ, масово подадуться на червоний паспорт", — пише видання.
Проте охочих українців для отримання російського паспорта, знайшлося не дуже багато. Зате такі знайшлися серед мешканців Центральної Азії. Як заявило джерело видання в російській поліції, в Петербург прийшла рознарядка набрати сім тисяч людей для відправки на фронт.
Операція "Азамат"
"Але військові сумнівалися, що набереться стільки. А тут такий подаруночок у вигляді нових громадян РФ. Або навіть ще не громадян, але тих, кого можна змусити підписати контракт із Міноборони", — заявило джерело.
Тоді в ГУ МВС РФ Санкт-Петербурга та Ленінградської області задіяли операцію "Азамат". Видання зазначає, що новорічна ніч для мешканців Центральної Азії перетворилася "на жах": на вулицях затримали понад три тисячі осіб: чоловіків, жінок, дітей та старих.
"Після затримань у новорічну ніч до більшості вранці прийшли військові та наполегливо порадили записатися добровольцями в армію. Тим, у кого не було російського громадянства, пообіцяли його зробити у швидкому порядку. Тим, хто сумнівався, обіцяли вислати з Росії сім'ю", — повідомляє видання та додає, що 1,5 тисячі чоловіків із затриманих вже підписали контракт з Міністерством оборони Росії.
Нагадаємо, що раніше повідомлялося про те, що росіяни готують експедицію в Африку для пошуку нових найманців. Їх вони планують використовувати на війні проти України.
Водночас в цьому році Росія планує мобілізувати українських дітей з окупованих територій 2007 року народження. Окупанти вже почали створювати та видавати "документи" для цього.
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