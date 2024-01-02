У новорічну ніч в РФ ловили мігрантів, аби відправити їх на війну в Україну

Російські поліцейські затримують мігранта. Ілюстративне фото: росЗМІ

В російському Санкт-Петербурзі поліція в новорічну ніч здійснила тисячі затримань мігрантів з Центральної Азії. Силовики збирали людей, аби відправити їх на війну проти України.

Про це повідомляє "Нова газета Європа".

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Журналісти видання з'ясували, що силовики мали план, який розробили ще три місяці тому. Він містив у собі задачу поповнити лави російських вояків для війни, причому не тільки у Санкт-Петербурзі.

"Усе почалося в серпні 2023 року. Тоді в Гатчині Ленінградської області затримали членів злочинного угруповання, які поставили на потік видачу посвідок на постійне проживання і отримання громадянства Росії. Та перевірка торкнулася не тільки офіційних структур, причетних до оформлення документів, а й місць масового проживання мігрантів", — йдеться в матеріалі.

Росія не дарма спростила отримання громадянства РФ

У виданні зазначається, що після торішнього віроломного нападу на Україну, в Росії ухвалили закони про полегшення отримання громадянства.

"Москва розраховувала, що українці, які тікають від війни, зокрема і в РФ, масово подадуться на червоний паспорт", — пише видання.

Проте охочих українців для отримання російського паспорта, знайшлося не дуже багато. Зате такі знайшлися серед мешканців Центральної Азії. Як заявило джерело видання в російській поліції, в Петербург прийшла рознарядка набрати сім тисяч людей для відправки на фронт.

Операція "Азамат"

"Але військові сумнівалися, що набереться стільки. А тут такий подаруночок у вигляді нових громадян РФ. Або навіть ще не громадян, але тих, кого можна змусити підписати контракт із Міноборони", — заявило джерело.

Тоді в ГУ МВС РФ Санкт-Петербурга та Ленінградської області задіяли операцію "Азамат". Видання зазначає, що новорічна ніч для мешканців Центральної Азії перетворилася "на жах": на вулицях затримали понад три тисячі осіб: чоловіків, жінок, дітей та старих.

"Після затримань у новорічну ніч до більшості вранці прийшли військові та наполегливо порадили записатися добровольцями в армію. Тим, у кого не було російського громадянства, пообіцяли його зробити у швидкому порядку. Тим, хто сумнівався, обіцяли вислати з Росії сім'ю", — повідомляє видання та додає, що 1,5 тисячі чоловіків із затриманих вже підписали контракт з Міністерством оборони Росії.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося про те, що росіяни готують експедицію в Африку для пошуку нових найманців. Їх вони планують використовувати на війні проти України.

Водночас в цьому році Росія планує мобілізувати українських дітей з окупованих територій 2007 року народження. Окупанти вже почали створювати та видавати "документи" для цього.