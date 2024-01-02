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В новогоднюю ночь в РФ ловили мигрантов, чтобы отправить их на войну в Украину

2 января 2024 23:53
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
В новогоднюю ночь в РФ ловили мигрантов, чтобы отправить их на войну в Украину
Российские полицейские задерживают мигранта. Иллюстративное фото: росСМИ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В российском Санкт-Петербурге полиция в новогоднюю ночь совершила тысячи задержаний мигрантов из Центральной Азии. Силовики собирали людей, чтобы отправить их на войну против Украины.

Об этом сообщает "Новая газета Европа".

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Журналисты издания выяснили, что у силовиков был план, который разработали еще три месяца назад. Он включал задачу пополнить ряды российских солдат для войны, причем не только в Санкт-Петербурге.

"Все началось в августе 2023 года. Тогда в Гатчине Ленинградской области задержали членов преступной группировки, которые поставили на поток выдачи вида на постоянное проживание и получение гражданства России. Но проверка затронула не только официальные структуры, причастные к оформлению документов, но и места массового проживания мигрантов", — говорится в материале.

Россия не зря упростила получение гражданства РФ

В издании отмечается, что после прошлогоднего вероломного нападения на Украину, в России приняли законы об облегчении получения гражданства.

"Москва рассчитывала, что украинцы, бегущие от войны, в том числе и в РФ, массово подадутся на красный паспорт", — пишет издание.

Однако желающих украинцев для получения российского паспорта нашлось не очень много. Зато таковые нашлись среди жителей Центральной Азии. Как заявил источник издания в российской полиции, в Петербург пришла разнарядка набрать семь тысяч человек для отправки на фронт.

Операция "Азамат"

"Но военные сомневались, что наберется столько. А здесь такой подарочек в виде новых граждан РФ. Или даже еще не граждан, но тех, кого можно заставить подписать контракт с Минобороны", — заявил источник.

Тогда в ГУ МВД РФ Санкт-Петербурга и Ленинградской области задействовали операцию "Азамат". Издание отмечает, что новогодняя ночь для жителей Центральной Азии превратилась "в ужас": на улицах задержали более трех тысяч человек: мужчин, женщин, детей и стариков.

"После задержаний в новогоднюю ночь к большинству утром пришли военные и настойчиво посоветовали записаться добровольцами в армию. Тем, у кого не было российского гражданства, пообещали его сделать в быстром порядке. Тем, кто сомневался, обещали выслать из России семью", — сообщает издание, и добавляет, что 1,5 тысячи мужчин из задержанных уже подписали контракт с Министерством обороны России.

Напомним, ранее сообщалось о том, что россияне готовят экспедицию в Африку для поиска новых наемников. Их они намерены использовать на войне против Украины.

В то же время Россия планирует мобилизовать украинских детей с оккупированных территорий 2007 года рождения. Оккупанты уже начали создавать и выдавать "документы" для этого.

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