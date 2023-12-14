У Норвегії судять російського шпигуна, який видавав себе за бразильця

Російський шпигун Михайло Мікушин. Фото: VG

Минулого року правоохоронці Норвегії затримали російського шпигуна, який працював в Університеті міста Тромсе під фейковим іменем. Як вдалося встановити слідчим, зловмисник мав підроблені документи на ім'я громадянина Бразилії, проте, як виявилося, він був агентом російської розвідки.

Про це повідомляє норвезьке видання VG.

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Суд над російським шпигуном

Зазначається, що перед тим, як мало відбутися тюремне слухання в Окружному суді Осло, його справжнє ім'я вперше зареєстрували, тому його звати — Михайло Мікушин. До викриття він називав себе Хосе Ассіс Джиамарріа.

Як відомо, агент РФ вже понад рік знаходиться під вартою Новезької поліційної служби безпеки (PST). Його звинувачують у шпигунстві. Вже 6 грудня суд в Осло залишив Мікушина під вартою ще на вісім тижнів. Також йому заборонили листуватися та бачитися зі своїми рідними або друзями.

Чим займався російський агент в Норвегії

Правоохоронцям вдалося з'ясувати, що після того, як Мікушин змінив ім'я, він отримав допомогу консула від посольства РФ.

Проте в жовтні 2022 року його було заарештовано під час того, як він працював в Арктичному університеті Норвегії в Тромсе.

Він займався дослідженням гібридних загроз, а також був учасником багатьох наукових семінарах, де йшлося про ризики диверсій на газопроводі "Північний потік".

Російський шпигун у Норвегії. Фото: INSIDER

Як викрили Мікушина

Журналістам видання VG вдалося знайти документи, які пов'язані з підозрюваним щодо його служби в російській ГРУ. Його викрили за допомогою електронної пошти, якою Мікушин користувався, аби подати заявку на роботу в Тромсе.

Завдяки їй розслідувачі Bellingcat виявили сторінки на платформах РФ, а потім вже мали доступ до світлин на водійських правах Мікушина.

Фото на водійське посвідчення, за допомогою якого викрили російського агента. Фото: VG

Нагадаємо, раніше суд визнав винним агента ФСБ, який готував диверсії проти українських льотчиків та спецпризначенців. Чоловік проведе за ґратами 15 років.