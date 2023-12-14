В Норвегии судят российского шпиона, который выдавал себя за бразильца

Российский шпион Михаил Микушин. Фото: VG

В прошлом году правоохранители Норвегии задержали российского шпиона, который работал в Университете города Тромсе под фейковым именем. Как удалось установить следователям, у злоумышленника были поддельные документы на имя гражданина Бразилии, однако, как оказалось, он был агентом российской разведки.

Об этом сообщает норвежское издание VG.

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Отмечается, что перед тем, как должно было состояться тюремное слушание в Окружном суде Осло, его настоящее имя впервые зарегистрировали, поэтому его зовут Михаил Микушин. До разоблачения он называл себя Хосе Ассис Джиамарриа.

Как известно, агент РФ уже больше года находится под стражей Новежской полицейской службы безопасности (PST). Его обвиняют в шпионаже. Уже 6 декабря суд в Осло оставил Микушина под стражей еще на восемь недель. Также ему запретили переписываться и видеться со своими родными или друзьями.

Чем занимался российский агент в Норвегии

Правоохранителям удалось выяснить, что после того, как Микушин сменил имя, он получил помощь консула от посольства РФ.

Однако в октябре 2022 года он был арестован во время того, как работал в Арктическом университете Норвегии в Тромсе.

Он занимался исследованиями гибридных угроз, а также был участником многих научных семинаров, где речь шла о рисках диверсий на газопроводе "Северный поток".

Российский шпион в Норвегии. Фото: INSIDER

Как разоблачили Микушина

Журналистам издания VG удалось найти документы, связанные с подозреваемым по поводу его службы в российской ГРУ. Его разоблачили с помощью электронной почты, которой Микушин пользовался, чтобы подать заявку на работу в Тромсе.

Благодаря ей расследователи Bellingcat обнаружили страницы на платформах РФ, а затем уже имели доступ к фотографиям на водительских правах Микушина.

Фото на водительское удостоверение, с помощью которого разоблачили российского агента. Фото: VG

Напомним, ранее суд признал виновным агента ФСБ, который готовил диверсии против украинских летчиков и спецназовцев. Мужчина проведет за решеткой 15 лет.