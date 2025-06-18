В шести регіонах викрили схеми ухилення від мобілізації

Правоохоронці затримують ухилянтів. Фото: Нацполіція

Правоохоронці викрили корупційні схеми ухилення від мобілізації в шести регіонах України. Відтак, суми хабарів сягали 25 000 доларів з особи.

Про це інформує пресслужба Нацполіції у середу, 18 червня.

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Правоохоронці затримують ухилянтів. Фото: Нацполіція

Викриття схем ухилення від мобілізації — деталі

За даними правоохоронців, затримання проведені у Тернопільській, Одеській, Закарпатській, Харківській, Вінницькій та Львівській областях.

Серед фігурантів — керівник юридичної компанії, керівник благодійного фонду та особи, що мали вплив на службовців ТЦК та працівників ВЛК.

Поліціянти задокументували факти незаконної діяльності, яка сприяла незаконному виїзду за кордон — вартість таких послуг коштувала "клієнтам" від 2 000 до 25 000 доларів з кожного. Загалом фігуранти планували отримати щонайменше 120 000 доларів. Організаторів "схем" ухилення від призову затримано в процесуальному порядку.

Гроші, які поліціянти вилучили у фігурантів. Фото: Нацполіція

В яких регіонах було викрито схеми та затримано зловмисників

У Тернопільській області викрито "схему", яку організував керівник юридичної компанії. Маючи звʼязки зі службовцями місцевого ТЦК та СП, чоловік організував так званий "сервіс" оновлення даних військовозобов’язаних без вручення повісток. Сприяння у вирішенні цього питання фігурант оцінював у 2 000 доларів. Зловмисника затримали під час отримання частини від обумовленої суми — 600 доларів.

В Одесі дві жінки вимагали від військовослужбовця ЗСУ 14 000 доларів за визнання його непридатним до служби, оформлення 2-ї групи інвалідності та подальшого звільнення за станом здоровʼя. Це питання вони мали вирішити шляхом впливу на службових осіб військово-лікарських комісій. Так, одну з фігуранток затримано на "гарячому" під час одержання всієї суми.

На Закарпатті місцевий мешканець за 13 000 доларів обіцяв доправити особу до Румунії, а у Вінницькій області правоохоронці затримали переправників з групою "туристів" з 6 військовозобов’язаних, які мали у гідрокостюмах та на човні через Дністер дістатися на інший бік кордону. Вартість такого "переходу" від 8 000 до 11 000 доларів.

Затримання фігурантів справи. Фото: Нацполіція

У Львові за 25 000 доларів жінка організувала "схему" незаконного переправлення військовозобов’язаних чоловіків за кордон за допомогою підроблених документів про непридатність до служби. Фігурантку затримали після одержання завдатку — 12 500 доларів.

У Харкові керівник благодійного фонду за 7 000 доларів обіцяв вирішити питання щодо відстрочки, посилаючись на свої зв’язки в ТЦК та СП.

Наразі організаторів корупційних схем ухилення від мобілізації затримано, їхні дії кваліфікуються за кількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 369-2 (Зловживання впливом);

ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

На їхніх "клієнтів" складені адміністративні протоколи. Тривають подальші заходи з метою притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до злочинних схем.

Раніше ми інформували, що на Київщині правоохоронці затримали чоловіка, який обіцяв військовозобов’язаним працевлаштування на посади з "бронею".

Крім того, нещодавно у Києві в Дарницькому районі суд виніс вирок стосовно чоловіка, який ухилився від мобілізації.