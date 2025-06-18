В шести регионах разоблачили схемы уклонения от мобилизации

В ряде областей разоблачили схемы уклонения от мобилизации
Правоохранители разоблачили коррупционные схемы уклонения от мобилизации в шести регионах Украины. Следовательно, суммы взяток достигали 25 000 долларов с человека.
Об этом информирует пресс-служба Нацполиции в среду, 18 июня.
Разоблачение схем уклонения от мобилизации — детали
По данным правоохранителей, задержания проведены в Тернопольской, Одесской, Закарпатской, Харьковской, Винницкой и Львовской областях.
Среди фигурантов — руководитель юридической компании, руководитель благотворительного фонда и лица, имевшие влияние на служащих ТЦК и работников ВВК.
Полицейские задокументировали факты незаконной деятельности, которая способствовала незаконному выезду за границу — стоимость таких услуг стоила "клиентам" от 2 000 до 25 000 долларов с каждого. В целом фигуранты планировали получить не менее 120 000 долларов. Организаторы "схем" уклонения от призыва задержаны в процессуальном порядке.
В каких регионах были разоблачены схемы и задержаны злоумышленники
В Тернопольской области разоблачили "схему", которую организовал руководитель юридической компании. Имея связи со служащими местного ТЦК и СП, мужчина организовал так называемый "сервис" обновления данных военнообязанных без вручения повесток. Содействие в решении данного вопроса фигурант оценивал в 2 000 долларов. Злоумышленника задержали во время получения части от оговоренной суммы — 600 долларов.
В Одессе две женщины требовали от военнослужащего ВСУ 14 000 долларов за признание его непригодным к службе, оформление 2 группы инвалидности и дальнейшего увольнения по состоянию здоровья. Этот вопрос они должны были решить путем влияния на должностных лиц военно-врачебных комиссий. Так, одна из фигуранток задержана на "горячем" во время получения всей суммы.
На Закарпатье местный житель за 13 000 долларов обещал доставить человека в Румынию, а в Винницкой области правоохранители задержали переправщиков с группой "туристов" из 6 военнообязанных, которые должны были в гидрокостюмах и на лодке через Днестр добраться на другую сторону границы. Стоимость такого "перехода" от 8 000 до 11 000 долларов.
Во Львове за 25 000 долларов женщина организовала "схему" незаконной переправки военнообязанных мужчин за границу с помощью поддельных документов о непригодности к службе. Фигурантку задержали после получения задатка — 12 500 долларов.
В Харькове руководитель благотворительного фонда за 7 000 долларов обещал решить вопрос об отсрочке, ссылаясь на свои связи в ТЦК и СП.
Сейчас организаторы коррупционных схем уклонения от мобилизации задержаны, их действия квалифицируются по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 3 ст. 369-2 (Злоупотребление влиянием);
- ч. 3 ст. 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).
На их "клиентов" составлены административные протоколы. Продолжаются дальнейшие мероприятия с целью привлечения к ответственности всех лиц, причастных к преступным схемам.
Ранее мы информировали, что на Киевщине правоохранители задержали мужчину, который обещал военнообязанным трудоустройство на должности с "броней".
Кроме того, недавно в Киеве в Дарницком районе суд вынес приговор в отношении мужчины, который уклонился от мобилизации.
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