Повітряна тривога в Україні 6 квітня через ракетну загрозу

Ракета в небі. Фото ілюстративне: EPA

Масштабну повітряну тривогу в Україні оголосили прямо зараз, в ніч проти 6 квітня. Існує загроза ракетного обстрілу.

Про це повідомляє Telegram Повітряних сил ЗСУ.

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Україна під загрозою ракетного обстрілу в ніч проти 6 квітня

"Увага! Ракетна небезпека для південних областей", — йдеться у повідомленні о 01:43.

Після цього над низкою областей України вже фіксували ворожі ракети.

Фіксація ракет над Україною. Фото: повітряні сили ЗСУ

Водночас моніторингові канали пишуть, що росіяни підняли у небо від 4 до 6 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Стверджується, що виліт бойовий. Однак офіційних підтверджень цьому немає.

Станом на 01:54 у ПС поінформували, що ракетна небезпека існує для всіх областей, де оголосили тривогу. Зазначимо, що після цього повідомлення сигнал тривоги поширився по всій країні.

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, що в ніч проти 5 квітня у Києві теж оголосили повітряну тривогу. Її причиною стали ворожі дрони.

Також ми писали, що сигнал тривоги у столиці був пізно ввечері, 3 квітня. Його причиною теж стали ворожі безпілотники.