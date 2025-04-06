Повітряна тривога в Україні 6 квітня через ракетну загрозу

В Україні масштабна повітряна тривога — що відомо
Масштабну повітряну тривогу в Україні оголосили прямо зараз, в ніч проти 6 квітня. Існує загроза ракетного обстрілу.
Про це повідомляє Telegram Повітряних сил ЗСУ.
Україна під загрозою ракетного обстрілу в ніч проти 6 квітня
"Увага! Ракетна небезпека для південних областей", — йдеться у повідомленні о 01:43.
Після цього над низкою областей України вже фіксували ворожі ракети.
Водночас моніторингові канали пишуть, що росіяни підняли у небо від 4 до 6 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Стверджується, що виліт бойовий. Однак офіційних підтверджень цьому немає.
Станом на 01:54 у ПС поінформували, що ракетна небезпека існує для всіх областей, де оголосили тривогу. Зазначимо, що після цього повідомлення сигнал тривоги поширився по всій країні.
Нагадаємо, що в ніч проти 5 квітня у Києві теж оголосили повітряну тривогу. Її причиною стали ворожі дрони.
Також ми писали, що сигнал тривоги у столиці був пізно ввечері, 3 квітня. Його причиною теж стали ворожі безпілотники.
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