Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow В Украине масштабная воздушная тревога — что известно arrow

В Украине масштабная воздушная тревога — что известно

6 апреля 2025 01:52
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Воздушная тревога в Украине 6 апреля из-за ракетной угрозы
Ракета в небе. Фото иллюстративное: EPA
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

Масштабную воздушную тревогу в Украине объявили прямо сейчас, в ночь на 6 апреля. Существует угроза ракетного обстрела.

Об этом сообщает Telegram Воздушных сил ВСУ.

Реклама
Читайте также:

Украина под угрозой ракетного обстрела в ночь на 6 апреля

"Внимание! Ракетная опасность для южных областей", — говорится в сообщении в 01:43.

После этого над рядом областей Украины уже фиксировали вражеские ракеты.

Повітряна тривога в Україні 6 квітня через ракетну загрозу - фото 1
Фиксация ракет над Украиной. Фото: воздушные силы ВСУ

В то же время мониторинговые каналы пишут, что россияне подняли в небо от 4 до 6 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Утверждается, что вылет боевой. Однако официальных подтверждений этому нет.

По состоянию на 01:54 в ПС проинформировали, что ракетная опасность существует для всех областей, где объявили тревогу. Отметим, что после этого сообщения сигнал тревоги распространился по всей стране.

Повітряна тривога в Україні 6 квітня через ракетну загрозу - фото 2
Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Напомним, что в ночь на 5 апреля в Киеве тоже объявили воздушную тревогу. Ее причиной стали вражеские дроны.

Также мы писали, что сигнал тревоги в столице был поздно вечером, 3 апреля. Его причиной тоже стали вражеские беспилотники.

взрыв обстрелы воздушная тревога война в Украине Россия ракетный удар
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама