Воздушная тревога в Украине 6 апреля из-за ракетной угрозы

В Украине масштабная воздушная тревога — что известно
Масштабную воздушную тревогу в Украине объявили прямо сейчас, в ночь на 6 апреля. Существует угроза ракетного обстрела.
Об этом сообщает Telegram Воздушных сил ВСУ.
Украина под угрозой ракетного обстрела в ночь на 6 апреля
"Внимание! Ракетная опасность для южных областей", — говорится в сообщении в 01:43.
После этого над рядом областей Украины уже фиксировали вражеские ракеты.
В то же время мониторинговые каналы пишут, что россияне подняли в небо от 4 до 6 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Утверждается, что вылет боевой. Однако официальных подтверждений этому нет.
По состоянию на 01:54 в ПС проинформировали, что ракетная опасность существует для всех областей, где объявили тревогу. Отметим, что после этого сообщения сигнал тревоги распространился по всей стране.
Напомним, что в ночь на 5 апреля в Киеве тоже объявили воздушную тревогу. Ее причиной стали вражеские дроны.
Также мы писали, что сигнал тревоги в столице был поздно вечером, 3 апреля. Его причиной тоже стали вражеские беспилотники.
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