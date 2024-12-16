Повітряна тривога у низці областей України 16 грудня через дрони

Дрон росіян над містом. Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Росія в ніч проти 16 грудня знову атакує Україну ударними безпілотниками. У зв'язку з цим у деяких регіонах країни продовжується тривога.

Про це повідомляє моніторинговий канал "Карта повітряних тривог" і Telegram Повітряних сил ЗСУ.

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Згідно останнім даним військових, ворожі БпЛА станом на 04:36 рухаються наступним чином:

група ударних БпЛА на Сумщині — курс на Чернігівщину та Полтавщину;

ударний БпЛА на заході Полтавщини — курс на Черкащину;

група БпЛА на сході Полтавщині — курс на Дніпропетровщину;

група БпЛА на Дніпропетровщині — курс на Запоріжжя;

група ударних БпЛА на півночі Київщини — напрямок на Житомирщину;

ударний БпЛА на Житомирщині — напрямок південно-західний.

Де оголосили тривогу

Сигнал повітряної тривоги станом на 04:52 продовжується у Київській, Житомирській, Черкаській, Чернігівській, Полтавській і Сумській областях. Водночас темно-червоним кольором позначено Луганську область та окупований Крим, але так відбувається вже протягом багатьох місяців.

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, що у Києві 12 грудня теж оголосили тривогу, внаслідок чого перестав курсувати весь комунальний транспорт. Це у свою чергу спровокувало подорожчання таксі.

Також ми писали про те, що у Харкові вже незабаром планують запустити нову систему диференційованого оповіщення. Наразі влада чекає відповідного рішення від військових.