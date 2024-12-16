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В ряде областей тревога — где существует угроза применения БпЛА

16 декабря 2024 04:52
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Воздушная тревога в ряде областей Украины 16 декабря из-за дронов
Дрон россиян над городом. Иллюстративное фото: из открытых источников
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

Россия в ночь на 16 декабря снова атакует Украину ударными беспилотниками. В связи с этим в некоторых регионах страны продолжается тревога.

Об этом сообщает мониторинговый канал "Карта воздушных тревог" и Telegram Воздушных сил ВСУ. 

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Согласно последним данным военных, вражеские БпЛА по состоянию на 04:36 двигаются следующим образом:

  • группа ударных БпЛА в Сумской области — курс на Черниговщину и Полтавщину;
  • ударный БпЛА на западе Полтавщины — курс на Черкасщину;
  • группа БпЛА на востоке Полтавщины — курс на Днепропетровщину;
  • группа БпЛА на Днепропетровщине — курс на Запорожье;
  • группа ударных БпЛА на севере Киевщины — направление на Житомирщину;
  • ударный БпЛА в Житомирской области — направление юго-западное.

Где объявили тревогу

Сигнал воздушной тревоги на 04:52 продолжается в Киевской, Житомирской, Черкасской, Черниговской, Полтавской и Сумской областях. Темно-красным цветом отмечены Луганская область и оккупированный Крым, но так происходит уже на протяжении многих месяцев.

Воздушная тревога в ряде областей Украины 16 декабря
Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Напомним, что в Киеве 12 декабря тоже объявили тревогу, в результате чего перестал курсировать весь коммунальный транспорт. Это в свою очередь спровоцировало подорожание такси.

Также мы писали о том, что в Харькове уже в скором времени планируется запустить новую систему дифференцированного оповещения. В настоящее время власти ждут соответствующего решения от военных.

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