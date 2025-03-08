Росіянин, що був біженцем в Німеччині, зарізав двох бійців ЗСУ та був засуджений до довічного ув'язнення

Колючий дріт на стелі тюрми. Ілюстративне фото: Reuters

У регіоні Верхня Баварія, що у Німеччині, закінчився суд над росіянином, який у 2024 році вбив двох українських військових. Вони лікувались у Німеччині після поранень і разом з росіянином часто випивали, адже чоловік допомогав бійцям ЗСУ перекладати з німецької.

Про вирок суду і деталі справи повідомляє місцевий телеканал N-TV.

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Чому стався конфлікт

Як повідомляє канал, на суді політичні мотиви намагались не розглядати, а підходили до справи згідно з фактажем. Отже, головним мотивом вбивства стала сварка на тлі алкоголю. Тим більше, раз росіянин періодично випивав з 23-річним та 36-річним українцями, то суд зробив висновок, що політика тут не є головним чинником.

Сам 58-річний обвинувачений, який є дезертиром Радянської Армії ще з 90-х років (коли база СРСР розміщувалась у Німеччині) і був чимало разів під німецьким судом за різні правопорушення, визнав, що сварка сталась через купівлю алкоголю та гомофобні образи. Як зазначає телеканал, попри всі злочини російського дезертира, його не депортували через політичні причини.

Росіянин пішов до дому за ножем, повернувся та вбив українця, що його образив. Іншого бійця ЗСУ, як визначив суд, він вбив, щоб не залишати свідків. Потім росіянин пішов до дому, вимив ніж та виправ речі.

Захист обвинуваченого намагався довести, що алкогольна залежність підзахисного є причиною всіх проблем, а тому вбивство було імпульсивним та емоційним, незапланованим.

Рішення суду

Своєю чергою судді відзначили особливу тяжкість вини росіянина. Йому призначили вирок у вигляді довічного ув'язнення, а особлива тяжкість злочину означає, що він не зможе залишити тюрму достроково через 15 років.

Раніше ми повідомляли, що оренда житла в Німеччині для українців вимагає уважного ставлення до деталей. Нерозуміння аспектів може призвести до проблем у майбутньому.

Зазначимо також, що Німеччина стала ключовим напрямком для українських біженців, де їхня інтеграція досягла значного рівня. Високі зарплати, соціальні гарантії та програми адаптації роблять Німеччину привабливою для тривалого перебування.