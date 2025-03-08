Россиянин, который был беженцем в Германии, зарезал двух бойцов ВСУ и был приговорен к пожизненному заключению

Колючая проволока на потолке тюрьмы. Иллюстративное фото: Reuters

В регионе Верхняя Бавария, что в Германии, закончился суд над россиянином, который в 2024 году убил двух украинских военных. Они лечились в Германии после ранений и вместе с россиянином часто выпивали, ведь мужчина помогал бойцам ВСУ переводить с немецкого.

О приговоре суда и деталях дела сообщает местный телеканал N-TV.

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Почему произошел конфликт

Как сообщает канал, на суде политические мотивы пытались не рассматривать, а подходили к делу согласно фактажу. Итак, главным мотивом убийства стала ссора на почве алкоголя. Тем более, раз россиянин периодически выпивал с 23-летним и 36-летним украинцами, то суд сделал вывод, что политика здесь не является главным фактором.

Сам 58-летний обвиняемый, который является дезертиром Советской Армии еще с 90-х годов (когда база СССР размещалась в Германии) и был много раз под немецким судом за различные правонарушения, признал, что ссора произошла из-за покупки алкоголя и гомофобных оскорблений. Как отмечает телеканал, несмотря на все преступления российского дезертира, его не депортировали по политическим причинам.

Россиянин пошел домой за ножом, вернулся и убил украинца, который его оскорбил. Другого бойца ВСУ, как определил суд, он убил, чтобы не оставлять свидетелей. Затем россиянин пошел домой, вымыл нож и выстирал вещи.

Защита обвиняемого пыталась доказать, что алкогольная зависимость подзащитного является причиной всех проблем, а потому убийство было импульсивным и эмоциональным, незапланированным.

Решение суда

В свою очередь судьи отметили особую тяжесть вины россиянина. Ему назначили приговор в виде пожизненного заключения, а особая тяжесть преступления означает, что он не сможет покинуть тюрьму досрочно через 15 лет.

Ранее мы сообщали, что аренда жилья в Германии для украинцев требует внимательного отношения к деталям. Непонимание аспектов может привести к проблемам в будущем.

Отметим также, что Германия стала ключевым направлением для украинских беженцев, где их интеграция достигла значительного уровня. Высокие зарплаты, социальные гарантии и программы адаптации делают Германию привлекательной для длительного пребывания.