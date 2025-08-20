Підпал військових автівок — у Німеччині вчинили диверсію

Відео
Головна Новини дня У Німеччині спалили чотири військових автівки — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 20 серпня 2025 11:37
Військові автівки в Німеччині. Фото: faz.net

У Німеччині невідомі спали чотири військові автівки. Поліція підозрює підпал, а державна безпека проводить розслідування.

Про це повідомляє faz.net.

Читайте також:

Видання повідомляє, що цієї ночі у Касселі згоріли чотири автомобілі, які належать Збройним силам Німеччині. За даними правоохоронців, все вказує на навмисний підпал. 

"Пошуки підозрюваних у скоєнні злочину, розпочаті тієї ночі, не увінчалися успіхом. Оскільки наразі не можна виключити політичний мотив, Служба державної безпеки проводить подальше розслідування", — йдеться у повідомленні. 

Як відомо, палаючі автомобілі помітив місцевий мешканець, він про це повідомив пожежну службу, поліцію та спробував самостійно погасити пожежу. На щастя, ніхто не постраждав. За попередніми оцінками, майнова шкода становить приблизно 150 тисяч євро.  

Водночас міністр внутрішніх справ землі Гессен Роман Посек засудив ці дії і заявив, що "напади на Бундесвер неприпустимі". Він наголосив, що потрібно забезпечити послідовне розслідування. 

"Існує багато доказів того, що напади мають лівоекстремістське підґрунтя. Це ще раз демонструє, що лівий екстремізм є серйозною загрозою нашій безпеці та мирному співіснуванню", — додав міністр.

Нагадаємо, нещодавно диверсант підпалив автівку військового в Києві. За вчинене його притягнули до кримінальної відповідальності.

Також ми писали, що харків’янка вчиняла підпали на замовлення РФ. За це вона отримала тюремний термін. 

Німеччина підпал військові диверсія автомобіль
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
