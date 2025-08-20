Видео
Главная Новости дня В Германии сожгли четыре военных автомобиля — что известно

В Германии сожгли четыре военных автомобиля — что известно

Ua ru
Дата публикации 20 августа 2025 11:37
Поджог военных автомобилей — в Германии совершили диверсию
Военные автомобили в Германии. Фото: faz.net

В Германии неизвестные сожгли четыре военные машины. Полиция подозревает поджог, а государственная безопасность проводит расследование.

Об этом сообщает faz.net.

Читайте также:

Поджог военных автомобилей в Германии

Издание сообщает, что этой ночью в Касселе сгорели четыре автомобиля, принадлежащих Вооруженным силам Германии. По данным правоохранителей, все указывает на умышленный поджог.

"Поиски подозреваемых в совершении преступления, начатые той ночью, не увенчались успехом. Поскольку пока нельзя исключить политический мотив, Служба государственной безопасности проводит дальнейшее расследование", — говорится в сообщении.

Как известно, горящие автомобили заметил местный житель, он об этом сообщил в пожарную службу, полицию и попытался самостоятельно погасить пожар. К счастью, никто не пострадал. По предварительным оценкам, имущественный ущерб составляет примерно 150 тысяч евро.

В то же время министр внутренних дел земли Гессен Роман Посек осудил эти действия и заявил, что "нападения на Бундесвер недопустимы". Он подчеркнул, что нужно обеспечить последовательное расследование.

"Существует много доказательств того, что нападения имеют левоэкстремистскую подоплеку. Это еще раз демонстрирует, что левый экстремизм является серьезной угрозой нашей безопасности и мирному сосуществованию", — добавил министр.

Напомним, недавно диверсант поджег машину военного в Киеве. За совершенное его привлекли к уголовной ответственности.

Также мы писали, что харьковчанка совершала поджоги по заказу РФ. За это она получила тюремный срок.

Германия поджог военные диверсия автомобиль
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
