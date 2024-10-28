Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow У Нікополі двоє дітей ледь вціліли після атаки ворожого БпЛА arrow

У Нікополі двоє дітей ледь вціліли після атаки ворожого БпЛА

28 жовтня 2024 17:25
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
На Дніпропетровщині ворожий дрон атакував дітей
Безпілотник у повітрі. Фото ілюстративне: Ракурс
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

У Нікополі Дніпропетровської області внаслідок атаки ворожого дрону поранення зазнали двоє дітей. Їхні батьки, які перебували неподалік епіцентру вибуху, не постраждали.

Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ України у понеділок, 28 жовтня.

Читайте також:

Ворожий дрон атакував дітей

В МВС повідомили, що двоє дівчат, 12 та 13 років, бавилися на дитячому майданчику, коли над ними завис російський безпілотний літальний апарат. Згодом ворожий дрон став різко знижуватися. Діти намагалися тікати, а потім впали на землю, після чого пролунав вибух. 

"Дівчата отримали осколкові поранення. Їхні батьки перебували неподалік епіцентру вибуху — вони не постраждали. Дітей доправили до лікарні", — говориться у повідомленні.

дрон атакував дітей
Ворожий дрон атакував дітей. Фото: скриншот

Раніше ми повідомляли, що вибухи в Херсоні пролунали сьогодні вдень. Водночас повітряна тривога в регіоні не була оголошена.

Нагадаємо, вночі 28 жовтня російські війська випустили по Україні близько 100 "шахедів" та дронів невстановленого типу.

Україна окупанти військові злочини дрони діти

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

17:57 Лунін так сильно розлютив босів Реала, що йому шукають заміну

17:54 Прем'єр Словаччини Фіцо повідомив про другий замах на його життя

17:52 Премії на пів мільйона гривень — порушення в Одеській ветклініці

17:51 У Львові покарали чоловіка, який вбив відомого художника

Text

17:50 Зеленський про Саміт миру та події в Грузії — ефір Вечір.LIVE

Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади - 80x80

Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади

17:36 У ДСНС показали кадри розмінування територій Донеччини

17:30 У прифронтовій зоні п'яний водій збив військових, — бійці Айдару

17:25 У Нікополі двоє дітей ледь вціліли після атаки ворожого БпЛА

17:13 Навчання мобілізованих — кого тримають в "учебці" найдовше

17:06 На кордоні затримали двох чоловіків, які хотіли переплисти Тису

17:57 Лунін так сильно розлютив босів Реала, що йому шукають заміну

17:54 Прем'єр Словаччини Фіцо повідомив про другий замах на його життя

17:52 Премії на пів мільйона гривень — порушення в Одеській ветклініці

17:51 У Львові покарали чоловіка, який вбив відомого художника

17:36 У ДСНС показали кадри розмінування територій Донеччини

Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади - 80x80

Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади

17:30 У прифронтовій зоні п'яний водій збив військових, — бійці Айдару

17:25 У Нікополі двоє дітей ледь вціліли після атаки ворожого БпЛА

17:13 Навчання мобілізованих — кого тримають в "учебці" найдовше

17:06 На кордоні затримали двох чоловіків, які хотіли переплисти Тису

17:03 У ЗСУ показали, як зупинили російський штурм — ефектне відео

06:16 ТОП-10 шкіл Києва у 2024 році — де найкраще готують до НМТ

25 жовтня 2024

17:44 Космічно дорогі овочі — що в Одесі думають про ціну на картоплю

14:45 Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади

Новина з відео

06:27 Радять купувати генератори та паливо — до чого готуватися взимку

24 жовтня 2024

19:34 Безоплатна медицина для військових та їх сімей — проєкт в Одесі

Новина з відео

06:16 Повернення до ядерного статусу — чи може Україна створити свою зброю

23 жовтня 2024

21:13 Вибори в Молдові та їхні наслідки для України — що непокоїть одеситів

06:40 Ціни за 1 кг чормету наприкінці жовтня — скільки коштує металобрухт в Україні

06:30 В Україні продовжують рости ціни на соняшник — скільки коштують зернові у жовтні

22 жовтня 2024

18:22 Їсти смачно та корисно — реформа харчування у школах Одещини

Text

17:50 Зеленський про Саміт миру та події в Грузії — ефір Вечір.LIVE

Text

17:00 Речник Запорізької ОВА розповів, як розбудовується лінія оборони

Text

16:45 Держпрограма на встановлення електростанції — деталі від нардепа

Text

14:52 Нагорняк заявив про будівництво захисних споруд для АЕС

Text

13:25 Експерт пояснив, чому зростатимуть тарифи у 2025 році

Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади - 80x80

Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади

Text

13:00 Продовження воєнного стану та допомога від США — ефір День.LIVE

Text

12:17 Жданов пояснив, який вплив на фронт матимуть війська КНДР

Text

11:32 Нацкешбек — нардеп спростував заяви про доступ до особистих даних

Text

10:43 Експерт попередив про наслідки переведення годинників

Text

08:00 Найбагатші голови МСЕК та вибори у Грузії — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

15:54 Прокурор Дніпропетровщини оформив інвалідність у 46 років — його статки зросли

28 жовтня 2024

06:22Що не казати працівнику ТЦК, якщо це ваш друг чи родич

21 жовтня 2024

20:00 На чому правильно смажити яйця, щоб не нашкодити здоров'ю

24 жовтня 2024
Новина з відео

08:30 Кого з чоловіків не мають права мобілізувати примусово — пояснюють юристи

21 жовтня 2024

08:00 Українцям виплатять по 10,8 тис. грн у жовтні — деталі

15 жовтня 2024

07:21 ВЛК визнала призовника придатним, але суд не погодився — у чому причина

19 жовтня 2024

06:25Повістку не дають, а вантажать в бусик — що робити з такою поведінкою ТЦК

17 жовтня 2024

05:19 Змія винагородить сильних та мудрих — що принесе 2025 рік всім знакам Зодіаку

24 жовтня 2024

10:37 Зарплати в ЗСУ з 1 листопада — відомо, які суми отримають бійці

18 жовтня 2024
Новина з фото

22:33 Чим підживити квітку різдвяник у листопаді, щоб вона розквітнула в грудні