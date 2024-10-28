На Дніпропетровщині ворожий дрон атакував дітей

Безпілотник у повітрі. Фото ілюстративне: Ракурс

У Нікополі Дніпропетровської області внаслідок атаки ворожого дрону поранення зазнали двоє дітей. Їхні батьки, які перебували неподалік епіцентру вибуху, не постраждали.

Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ України у понеділок, 28 жовтня.

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Ворожий дрон атакував дітей

В МВС повідомили, що двоє дівчат, 12 та 13 років, бавилися на дитячому майданчику, коли над ними завис російський безпілотний літальний апарат. Згодом ворожий дрон став різко знижуватися. Діти намагалися тікати, а потім впали на землю, після чого пролунав вибух.

"Дівчата отримали осколкові поранення. Їхні батьки перебували неподалік епіцентру вибуху — вони не постраждали. Дітей доправили до лікарні", — говориться у повідомленні.

Ворожий дрон атакував дітей. Фото: скриншот

Раніше ми повідомляли, що вибухи в Херсоні пролунали сьогодні вдень. Водночас повітряна тривога в регіоні не була оголошена.

Нагадаємо, вночі 28 жовтня російські війська випустили по Україні близько 100 "шахедів" та дронів невстановленого типу.