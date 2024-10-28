На Дніпропетровщині ворожий дрон атакував дітей

У Нікополі двоє дітей ледь вціліли після атаки ворожого БпЛА
У Нікополі Дніпропетровської області внаслідок атаки ворожого дрону поранення зазнали двоє дітей. Їхні батьки, які перебували неподалік епіцентру вибуху, не постраждали.
Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ України у понеділок, 28 жовтня.
Ворожий дрон атакував дітей
В МВС повідомили, що двоє дівчат, 12 та 13 років, бавилися на дитячому майданчику, коли над ними завис російський безпілотний літальний апарат. Згодом ворожий дрон став різко знижуватися. Діти намагалися тікати, а потім впали на землю, після чого пролунав вибух.
"Дівчата отримали осколкові поранення. Їхні батьки перебували неподалік епіцентру вибуху — вони не постраждали. Дітей доправили до лікарні", — говориться у повідомленні.
Раніше ми повідомляли, що вибухи в Херсоні пролунали сьогодні вдень. Водночас повітряна тривога в регіоні не була оголошена.
Нагадаємо, вночі 28 жовтня російські війська випустили по Україні близько 100 "шахедів" та дронів невстановленого типу.
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