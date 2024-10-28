На Днепропетровщине вражеский дрон атаковал детей

Беспилотник в воздухе. Фото иллюстративное: Ракурс

В Никополе Днепропетровской области в результате атаки вражеского дрона ранения получили двое детей. Их родители, находившиеся неподалеку от эпицентра взрыва, не пострадали.

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел в понедельник, 28 октября.

Читайте также:

Вражеский дрон атаковал детей

В МВД сообщили, что две девочки, 12 и 13 лет, играли на детской площадке, когда над ними завис российский беспилотный летательный аппарат. Впоследствии вражеский дрон стал резко снижаться. Дети пытались убегать, а затем упали на землю, после чего раздался взрыв.

"Девочки получили осколочные ранения. Их родители находились неподалеку от эпицентра взрыва — они не пострадали. Детей доставили в больницу", — говорится в сообщении.

Вражеский дрон атаковал детей. Фото: скриншот

Ранее мы сообщали, что взрывы в Херсоне прогремели сегодня днем. В то же время воздушная тревога в регионе не была объявлена.

Напомним, ночью 28 октября российские войска выпустили по Украине около 100 "шахедов" и дронов неустановленного типа.