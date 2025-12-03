Нідерланди мають намір закрити житлові центри для українських біженців у 2027 році

Українські біженці. Фото: УНІАН

Міністр житлового будівництва Нідерландів Мона Кейзер планує закрити центри розміщення, які були створені для українських біженців. Вона має намір це зробити "якнайшвидше" після того, як у 2027 році закінчиться термін дії особливих правил захисту ЄС.

Що відомо про закриття житлових центрів для українців у Нідерландах

Згідно з планами уряду, починаючи з березня 2027 року 135 тисячам українців у Нідерландах будуть надані трирічні посвідки на проживання. Однак вони будуть змушені самостійно відповідати за своє житло та охорону здоров'я.

Скасування спеціальних заходів захисту означає, що уряд більше не буде субсидіювати житлове та медичне страхування українців. Але вони зможуть отримати ті самі пільги, що й звичайні громадяни.

Крім того, українська молодь отримає можливість отримувати гранти на навчання в коледжі на рівних правах із громадянами ЄС.

Станом на зараз, близько третини чверті українців у Нідерландах проживають у спеціалізованих центрах розміщення, які створив уряд за останні 3 роки.

Критики стверджують, що викладені плани погано опрацьовані і не враховують нинішню нестачу житла.

При цьому ЗМІ пише, що Кейзер визнала, що хоча дві третини українців працюють і торік внесли в економіку 3,5 млрд доларів, "значна частина" матиме право претендувати на соціальну підтримку.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що українські біженці в Шотландії теж можуть залишитися без житла після того, як уряд відмовився від фінансової підтримки родин, які їх прихистили. Але без цих виплат шотландські сім'ї вже не зможуть надавати підтримку українцям.

Також агентство Reuters повідомило, адміністрація Трампа затримує опрацювання гуманітарної програми для українців, яку розпочав колишній президент США Джо Байден. З цієї причини майже 200 тисяч українців можуть втратити легальний статус у США і зазнають депортації.