Главная Новости дня В Нидерландах закроют центры для украинских беженцев, — DN

В Нидерландах закроют центры для украинских беженцев, — DN

Ua ru
Дата публикации 3 декабря 2025 05:00
Нидерланды намерены закрыть жилые центры для украинских беженцев в 2027 году
Украинские беженцы. Фото: УНИАН

Министр жилищного строительства Нидерландов Мона Кейзер планирует закрыть центры размещения, которые были созданы украинских беженцев. Она намерена это сделать "как можно скорее" после того, как в 2027 году истечет срок действия особых правил защиты ЕС.

Об этом сообщает DutchNews.

Читайте также:

Что известно о закрытии жилых центров для украинцев в Нидерландах

Согласно планам правительства, начиная с марта 2027 года 135 тысячам украинцев в Нидерландах будут предоставлены трехлетние виды на жительство. Однако они будут вынуждены самостоятельно отвечать за свое жилье и здравоохранение.

Отмена специальных мер защиты означает, что правительство больше не будет субсидировать жилищное и медицинское страхование украинцев. Но они смогут получить те же льготы, что и обычные граждане.

Кроме того, украинская молодежь получит возможность получать гранты на учебу в колледже на равных правах с гражданами ЕС.

По состоянию на сейчас, около трети четверти украинцев в Нидерландах проживают в специализированных центрах размещения, которые создало правительство за последние 3 года.

Критики утверждают, что изложенные планы плохо проработаны и не учитывают нынешнюю нехватку жилья.

При этом СМИ пишет, что Кейзер признала, что хотя две трети украинцев работают и в прошлом году внесли в экономику 3,5 млрд долларов, "значительная часть" будет иметь право претендовать на социальную поддержку.

Напомним, недавно мы писали, до украинские беженцы в Шотландии тоже могут остаться без жилья после того, как правительство отказалось от финансовой поддержки семей, которые их приютили. Но без этих выплат шотландские семьи уже не смогут оказывать поддержку украинцам.

Также агентство Reuters сообщило, администрация Трампа задерживает обработку гуманитарной программы для украинцев, которую начал бывший президент США Джо Байден. По этой причине почти 200 тысяч украинцев могут потерять легальный статус в США и будут подвержены депортации.

украинцы Нидерланды беженцы жилье льготы война в Украине
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
