У Нацполіції розслідують незаконне бронювання майже 2,5 тисяч українців

Т.в. обов'язків голови Національної поліції Максим Цуцкірідзе. Фото: Нацполіція

Правоохоронці розпочали масштабну перевірку фактів можливого незаконного бронювання від мобілізації для майже двох із половиною тисяч громадян. Махінації найчастіше фіксують у діяльності великих комунальних організацій та об'єктів критичної інфраструктури, які мають стратегічне значення для держави. Крім того, паралельно тривають розслідування сотень корупційних справ безпосередньо всередині системи самих військкоматів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на інтерв’ю т.в. обов'язків голови Національної поліції України Максима Цуцкірідзе виданню Цензор.НЕТ.

Географія кримінальних справ

Слідчі задокументували тисячі випадків спроб ухилення від військової служби в різних регіонах країни. Лідером за кількістю виявлених порушень стала Дніпропетровська область, де правоохоронці відкрили майже дві тисячі кримінальних справ.

"Водночас за час воєнного стану слідчі Нацполіції розслідували понад 20 тисяч кримінальних проваджень щодо ухилення від мобілизации", — розповів Максим Цуцкірідзе.

Також високі показники правопорушень зафіксували на Закарпатті, Волині, Миколаївщині та Одещині.

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Затримання у ТЦК

Окрему увагу оперативники приділяють викриттю зловживаннь у ТЦК та СП. Підозри вже отримали 76 керівників ТЦК різного рівня, близько 80% із них — керівники районних центрів.

Йдеться, зокрема, про хабарі за необхідні рішення, незаконне оформлення військово-облікових документів, внесення змін до реєстру "Оберіг", оформлення фіктивної непридатності та організацію незаконного виїзду за кордон.

Як писали Новини.LIVE раніше, правоохоронці викрили злочинну групу, яка оформлювала фіктивну інвалідність чоловікам за хабарі. За даними правоохоронців, 13 організаторів оборудок вимагали від 2,5 до 30 тисяч доларів,.

Також ми повідомляли, що омбудсмен Дмитро Лубінець направив офіційне звернення до Генпрокуратури після того, як у Хмельницькій області працівники ТЦК примусово мобілізували вченого Академії наук та ветерана бойових дій. При цьому це трапилося ще до ухвалення остаточного рішення про продовження його законної відстрочки.