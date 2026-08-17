В Нацполиции расследуют незаконное бронирование 2,5 тыс украинцев

И.о. главы Национальной полиции Максим Цуцкиридзе. Фото: Нацполиция

Правоохранительные органы начали масштабную проверку фактов возможного незаконного освобождения от мобилизации почти двух с половиной тысяч граждан. Махинации чаще всего выявляются в деятельности крупных коммунальных организаций и объектов критической инфраструктуры, имеющих стратегическое значение для государства. Кроме того, параллельно ведутся расследования сотен коррупционных дел непосредственно внутри системы самих военкоматов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на интервью исполняющего обязанности главы Национальной полиции Украины Максима Цуцкиридзе изданию Цензор.НЕТ.

География уголовных дел

Следователи зафиксировали тысячи случаев попыток уклонения от военной службы в различных регионах страны. Лидером по количеству выявленных нарушений стала Днепропетровская область, где правоохранители возбудили почти две тысячи уголовных дел.

"В то же время за время военного положения следователи Нацполиции расследовали более 20 тысяч уголовных дел по факту уклонения от мобилизации", — рассказал Максим Цуцкиридзе.

Также высокие показатели правонарушений зафиксировали в Закарпатье, на Волыни, в Николаевской и Одесской областях.

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Задержания в ТЦК

Особое внимание оперативники уделяют раскрытию злоупотреблений в ТЦК и СП. Подозрения уже предъявлены 76 руководителям ТЦК разного уровня, около 80% из них — руководители районных центров.

Речь идет, в частности, о взятках за необходимые решения, незаконном оформлении военно-учетных документов, внесении изменений в реестр «Оберег», оформлении фиктивной негодности и организации незаконного выезда за границу.

Как ранее сообщали Новини.LIVE, правоохранители разоблачили преступную группу, которая оформляла фиктивную инвалидность мужчинам за взятки. По данным правоохранителей, 13 организаторов махинаций вымогали от 2,5 до 30 тысяч долларов.

Также мы сообщали, что омбудсмен Дмитрий Лубинец направил официальное обращение в Генпрокуратуру после того, как в Хмельницкой области сотрудники ТЦК принудительно мобилизовали ученого Академии наук и ветерана боевых действий. При этом это произошло ещё до принятия окончательного решения о продлении его законной отсрочки.