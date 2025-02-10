Корупція в Україні — директор НАБУ Семен Кривонос назвав рекордну суму збитків

Директор НАБУ Семен Кривонос. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов

Антикорупційні органи України продемонстрували ефективність своєї роботи та довели, що в Україні немає недоторканних осіб. Загальна сума встановлених збитків у справах про корупцію, переданих до суду, становить рекордні 23 мільярди гривень.

Про це заявив директор Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Семен Кривонос у коментарі Новини.LIVE в понеділок, 10 лютого.

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За словами Кривоноса, попри постійний тиск та інформаційні кампанії проти НАБУ, організація продовжує викривати масштабні корупційні схеми. Загальна сума встановлених збитків у справах, переданих до суду, становить рекордні 23 мільярди гривень.

"Антикорупційна інфраструктура постійно зазнає тиску, і це було, є і буде. Ми стикаємося з брудними інформаційними кампаніями, але це лише підтверджує нашу ефективність і згуртовує команду. Разом із САП ми маємо найкращий колектив у країні, і наша робота приносить реальні результати. Загальна сума збитків у кримінальних провадженнях, переданих до суду, становить рекордні 23 мільярди гривень. Це найбільший показник за всю історію НАБУ, як за кількістю обвинувальних актів, так і за числом підозрюваних", — сказав він.

Директор НАБУ додав, що пріоритетом роботи залишається боротьба зі схемною корупцією серед високопосадовців.

"Однак справа не лише у цифрах, а й у якості розслідувань. Наш пріоритет — боротьба зі схемною корупцією, особливо серед чинних посадовців. За перше півріччя 2024 року викрито низку топ-чиновників: міністра агрополітики, голову Антимонопольного комітету, кількох народних депутатів, а також заступника керівника Офісу Президента. Це безпрецедентні результати", — підкреслив Кривонос.

Антикорупціонер зазначив, що також виявлено корупційні схеми в енергетиці та сфері відновлення.

"Усе це стало можливим завдяки професіоналізму та наполегливій праці колективу НАБУ", — підсумував він.

Раніше директор НАБУ Семен Кривонос розкрив деталі операції "Чисте місто" у Київській міській раді. Там виявили випадки корупції.