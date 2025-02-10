Коррупция в Украине — директор НАБУ Семен Кривонос назвал рекордную сумму убытков

Директор НАБУ Семен Кривонос. Фото: Новини.LIVE / Игорь Кузнецов

Антикоррупционные органы Украины продемонстрировали эффективность своей работы и доказали, что в Украине нет неприкасаемых лиц. Общая сумма установленных убытков по делам о коррупции, переданных в суд, составляет рекордные 23 миллиарда гривен.

Об этом заявил директор Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Семен Кривонос в комментарии Новини.LIVE в понедельник, 10 февраля.

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По словам Кривоноса, несмотря на постоянное давление и информационные кампании против НАБУ, организация продолжает разоблачать масштабные коррупционные схемы. Общая сумма установленных убытков по делам, переданным в суд, составляет рекордные 23 миллиарда гривен.

"Антикоррупционная инфраструктура постоянно подвергается давлению, и это было, есть и будет. Мы сталкиваемся с грязными информационными кампаниями, но это лишь подтверждает нашу эффективность и сплачивает команду. Вместе с САП мы имеем лучший коллектив в стране, и наша работа приносит реальные результаты. Общая сумма убытков по уголовным производствам, переданным в суд, составляет рекордные 23 миллиарда гривен. Это самый большой показатель за всю историю НАБУ, как по количеству обвинительных актов, так и по числу подозреваемых", — сказал он.

Директор НАБУ добавил, что главным приоритетом работы остается борьба со схемной коррупцией среди чиновников.

"Однако дело не только в цифрах, но и в качестве расследований. Наш приоритет — борьба со схемной коррупцией, особенно среди действующих чиновников. За первое полугодие 2024 года разоблачили ряд топ-чиновников: министра агрополитики, главу Антимонопольного комитета, нескольких народных депутатов, а также заместителя руководителя Офиса Президента. Это беспрецедентные результаты", — подчеркнул Кривонос.

Антикоррупционер отметил, что также выявлены коррупционные схемы в энергетике и сфере восстановления.

"Все это стало возможным благодаря профессионализму и упорному труду коллектива НАБУ", — подытожил он.

Ранее директор НАБУ Семен Кривонос раскрыл детали операции "Чистый город" в Киевском городском совете. Там обнаружили случаи коррупции.