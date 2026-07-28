У МЗС закликали Ірак не поширювати російську дезінформацію про Україну

Речника Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий. Фото: МЗС України

Міністерство закордонних справ України спростувало останні заяви радника з питань національної безпеки Республіки Ірак Касіма аль-Абуді щодо нібито причетності нашої держави до протиправної діяльності у Ірані. Українські дипломати наголосили на повній відсутності фактів або доказів для подібних звинувачень. У відомстві вважають поширення таких тез безвідповідальним кроком, який серйозно шкодить двостороннім відносинам.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на офіційний коментар речника Міністерства закордонних справ України.

Порушення дипломатичних каналів зв'язку

Напередодні Касіма аль-Абуді поширив у іракських медіа заяву про те, що місцеві правоохоронці заарештували "обмежену кількість угруповань", які зізналися в роботі на Україну, причетних до атак всередині країни, спрямованих на цивільні об’єкти.

Багдад перед оприлюдненням своїх резонансних заяв не передавав українській стороні жодної офіційної інформації чи своїх занепокоєнь. Вітчизняне зовнішньополітичне відомство дізналося про серйозні закиди на свою адресу безпосередньо з трансляції іракського телевізійного каналу Dijlah TV.

МЗС наполягає на неприпустимості такої публічної поведінки з боку високопосадовців дружньої країни.

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"Україна незмінно розглядає Республіку Ірак як важливого партнера на Близькому Сході та послідовно виступає за розвиток взаємовигідного політичного, економічного та гуманітарного співробітництва", — розказали у МЗС.

Вплив російської пропаганди

Озвучені іракським посадовцем тези повністю збігаються з відомими наративами Кремля для дискредитації України на міжнародній арені.

Дипломати не виключають, що цей епізод став прямим наслідком зовнішнього інформаційного впливу або елементом скоординованої психологічної операції третіх країн.

Київ офіційно закликав керівництво Республіки Ірак належним чином відреагувати на поширення неперевірених даних.

"Закликаємо офіційні кола Республіки Ірак належним чином відреагувати на поширення безпідставних звинувачень та не допустити використання державних інституцій для ретрансляції дезінформації, що відповідає інтересам третіх сторін і завдає шкоди двостороннім відносинам", — додали у МЗС.

Як писали Новини.LIVE раніше, президент України Володимир Зеленський заявив, що інша близькосхідна держава, Іран, вже здійснила агресивні дії проти України, постачаючи озброєння Росії. За його словами, Київ має бути готовим до різних сценаріїв, але не прагне відкриття нового фронту.

Також ми повідомляли, що президент США Дональд Трамп відреагував на заяву Зеленського про допомогу Росії Ірану. Однак навіть якщо така інформація підтвердиться, на думку Трампа, це не дуже важливо.