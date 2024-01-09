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У МВС показали, як спецслужби допомагають водіям під час негоди

9 січня 2024 14:54
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У МВС показали, як спецслужби допомагають водіям під час негоди
Рятувальники витягують авто з кювету. Фото: t.me/mvs_ukraine
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Через погодні умови в Україні, які погіршились останніми днями, на дорогах ускладнився рух та збільшилась кількість аварій. ДСНС та МВС закликають українців дотримуватись безпечної швидкості та не робити небезпечних маневрів на дорогах.

Про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ

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Ситуація на дорогах через негоду

Через погіршення погодніх умов та збільшенням аварій на дорогах, водіям рекомендують дотримуватись правил безпеки, зокрема, обирати безпечну швидкість, не відволікатись за кермом та не робити різких маневрів на дорогах.

Крім того, у МВС просять паркувати транспорт так, аби він не заважав роботі комунальної техніки.

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Рятувальники витягують авто з кювету. Фото: Нацполіція
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Рятувальники витягують авто з кювету. Фото: ДСНС
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Рятувальник та поліція на чергуванні. Фото: Нацполіція

Водночас пішоходам рекомендують переходити дорогу лише у встановлених для цього місцях та використовувати світловідбивальні елементи. 

"Носіть вільний одяг, не виходьте на мороз без рукавичок та шарфа. Обирайте взуття з підошвою, що не ковзає. Якщо вам необхідна допомога — телефонуйте 101 чи 102", — наголосили у відомстві. 

Що відомо про негоду в Україні

Нагадаємо, що У МВС показали кадри наслідків вирування негоди у Вінницькій області. Близько 30 автомобілів та автобуси застрягли в снігових заметах на шляху Погребище-Турбів.

Також ми писали, що у Львівській області траса Львів — Луцьк була паралізована увечері 8 січня. Це сталося через бензовоз, який з'їхав з дороги внаслідок ожеледиці.

Додамо, що в Одеській області продовжує вирувати негода. На дорогах державного та місцевого значення не припиняє працювати спецтехніка.

Нагадаємо, що через погіршення погодних умов в Україні, а саме сильні морози та ожеледицю на дорогах, водіям слід користуватися спеціальними технічними засобами, зокрема, ланцюгами чи браслетами протиковзання. Як відомо, сіль при грізних морозах не допомагає. 

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