В МВД показали, как спецслужбы помогают водителям во время непогоды

Спасатели извлекают авто из кювета. Фото: t.me/mvs_ukraine

Из-за погодных условий, который ухудшились в последние дни, в Украине на дорогах усложнилось движение и увеличилось количество аварий. ГСЧС и МВД призывают украинцев соблюдать безопасную скорость и не делать опасных маневров на дорогах.

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

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Ситуация на дорогах из-за непогоды

Из-за ухудшения погодных условий и увеличения аварий на дорогах, водителям рекомендуют соблюдать правила безопасности, в частности, выбирать безопасную скорость, не отвлекаться за рулем и не делать резких маневров на дорогах.

Кроме того, в МВД просят парковать транспорт так, чтобы он не мешал работе коммунальной техники.

Спасатели извлекают авто из кювета. Фото: Нацполиция

Спасатели извлекают авто из кювета. Фото: ГСЧС

Спасатели и полиция на дежурстве. Фото: Нацполиция

В то же время пешеходам рекомендуют переходить дорогу только в установленных для этого местах и использовать световозвращающие элементы.

"Носите свободную одежду, не выходите на мороз без перчаток и шарфа. Выбирайте обувь с нескользящей подошвой. Если вам необходима помощь — звоните по телефону 101 или 102", — отметили в ведомстве.

Что известно о непогоде в Украине

Напомним, что В МВД показали кадры последствий непогоды в Винницкой области. Около 30 автомобилей и автобусы застряли в снежных заносах на пути Погребище-Турбов.

Также мы писали, что во Львовской области трасса Львов — Луцк была парализована вечером 8 января. Это произошло из-за бензовоза, который съехал с дороги в результате гололеда.

Добавим, что в Одесской области продолжает бурлить непогода. На дорогах государственного и местного значения не перестает работать спецтехника.

Напомним, что из-за ухудшения погодных условий в Украине, а именно сильных морозов и гололедицы на дорогах, водителям следует пользоваться специальными техническими средствами, в частности, цепями или браслетами противоскольжения. Как известно, соль при грозных морозах не помогает.