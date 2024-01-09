В МВД показали, как спецслужбы помогают водителям во время непогоды
Из-за погодных условий, который ухудшились в последние дни, в Украине на дорогах усложнилось движение и увеличилось количество аварий. ГСЧС и МВД призывают украинцев соблюдать безопасную скорость и не делать опасных маневров на дорогах.
Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.
Ситуация на дорогах из-за непогоды
Из-за ухудшения погодных условий и увеличения аварий на дорогах, водителям рекомендуют соблюдать правила безопасности, в частности, выбирать безопасную скорость, не отвлекаться за рулем и не делать резких маневров на дорогах.
Кроме того, в МВД просят парковать транспорт так, чтобы он не мешал работе коммунальной техники.
В то же время пешеходам рекомендуют переходить дорогу только в установленных для этого местах и использовать световозвращающие элементы.
"Носите свободную одежду, не выходите на мороз без перчаток и шарфа. Выбирайте обувь с нескользящей подошвой. Если вам необходима помощь — звоните по телефону 101 или 102", — отметили в ведомстве.
Что известно о непогоде в Украине
Напомним, что В МВД показали кадры последствий непогоды в Винницкой области. Около 30 автомобилей и автобусы застряли в снежных заносах на пути Погребище-Турбов.
Также мы писали, что во Львовской области трасса Львов — Луцк была парализована вечером 8 января. Это произошло из-за бензовоза, который съехал с дороги в результате гололеда.
Добавим, что в Одесской области продолжает бурлить непогода. На дорогах государственного и местного значения не перестает работать спецтехника.
Напомним, что из-за ухудшения погодных условий в Украине, а именно сильных морозов и гололедицы на дорогах, водителям следует пользоваться специальными техническими средствами, в частности, цепями или браслетами противоскольжения. Как известно, соль при грозных морозах не помогает.
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