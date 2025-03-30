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У Мурманську невідомий відкрив стрілянину по людях

30 березня 2025 23:48
Чекарьова Марія - редактор
У Мурманську невідомий відкрив стрілянину по перехожих
Вулиця, де сталася стрілянина. Фото: російські ЗМІ
Чекарьова Марія - редактор

Увечері в неділю, 30 березня, російському Мурманську невідомий чоловік почав на вулиці стріляти з вогнепальної зброї. "Мішенями" зловмисника стали перехожі. 

Про це повідомили російські ЗМІ. 

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Офіційних коментарів щодо інциденту наразі немає. На місці працюють представники Російської гвардії та поліцейські. Частину вулиць перекрили. За попередньою інформацією, фігурант стріляв із карабіна.

Нагадаємо, днями поліцейські затримали киянина, який вчинив стрілянину посеред вулиці Йорданської в Оболонському районі столиці. Унаслідок його дій постраждав 48-річний місцевий житель.

Також ми повідомляли, що в Києві сталася стрілянина в офісі. Чоловік вистрелив зі зброї у працівницю компанії, після чого скоїв суїцид, стрибнувши у Дніпро. Жінка, в яку він стріляв, зазнала поранень. Її госпіталізували.

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