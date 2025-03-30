В Мурманске неизвестный открыл стрельбу по прохожим

Улица, где произошла стрельба. Фото: российские СМИ

Вечером в воскресенье, 30 марта, в российском Мурманске неизвестный мужчина начал на улице стрелять из огнестрельного оружия. "Мишенями" злоумышленника стали прохожие.

Об этом сообщили российские СМИ.

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Официальных комментариев по поводу инцидента пока нет. На месте работают представители Российской гвардии и полицейские. Часть улиц перекрыли. По предварительной информации, фигурант стрелял из карабина.

Напомним, на днях полицейские задержали киевлянина, который устроил стрельбу посреди улицы Иорданской в Оболонском районе столицы. В результате его действий пострадал 48-летний местный житель.

Также мы сообщали, что в Киеве произошла стрельба в офисе. Мужчина выстрелил из оружия в работницу компании, после чего совершил суицид, прыгнув в Днепр. Женщина, в которую он стрелял, получила ранения. Ее госпитализировали.