Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow У моторошній аварії на Вінниччині загинули четверо людей arrow

У моторошній аварії на Вінниччині загинули четверо людей

25 грудня 2024 12:56
Ольга Антоновська - редактор
Смертельна аварія на Вінниччині — загинули четверо людей
Рятувальники працюють на місці дорожньо-транспортної пригоди. Фото: ДСНС
Ольга Антоновська - редактор

Між селами Тарасівка та Чечелівка Гайсинського району, що на Вінниччині, сталася дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок аварії загинуло четверо людей.

Про це повідомило ГУ ДСНС України у Вінницькій області у Facebook у середу, 25 грудня.

Читайте також:

Подробиці аварії на Вінниччині

Як зазначили в ДСНС, зіткнулись автомобілі Subaru та Geely. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинуло четверо осіб, ще двоє отримали травми.

"Рятувальники за допомогою спеціального обладнання, деблокували тіла загиблих із салону одного з авто", — зазначили в ДСНС.

Причини та обставини трагедії наразі з'ясовують. Над цим працюють слідчі Національної поліції.

Аварія на Вінниччині
Рятувальник на місці аварії. Фото: ДСНС

Нагадаємо, в Одеській області сталася смертельна ДТП. Легковий автомобіль Citroën з’їхав із дороги та перекинувся. Унаслідок аварії загинув підліток.

У Самборі Львівської області трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю легкового автомобіля та автобуса. Внаслідок аварії одна людина загинула, ще двоє травмовані.

ДТП смерть аварія ДСНС авто Вінницька область жертви

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

13:08 Українська ППО відбила атаку РФ — скільки об'єктів було збито

Термінова новина

13:05 У Херсоні знову чутно вибухи

Text

13:00 Зеленський відреагував на ранкову атаку України — ефір День.LIVE

13:00 Українців закликали оновити дані у ПФУ — кого стосується

12:56 У моторошній аварії на Вінниччині загинули четверо людей

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

12:56 Мобілізація засуджених — нардепка пропонує спростити процес

Text

12:55 Вілкул відповів, яка ситуація з теплопостачанням у Кривому Розі

12:48 ЗСУ вдарили по пункту управління російських військ на Курщині

12:43 Небо проясниться ненадовго — прогноз погоди в Харкові на завтра

12:40 Російська ракета зранку залетіла на територію Молдови, — Санду

13:08 Українська ППО відбила атаку РФ — скільки об'єктів було збито

Термінова новина

13:05 У Херсоні знову чутно вибухи

13:00 Українців закликали оновити дані у ПФУ — кого стосується

12:56 У моторошній аварії на Вінниччині загинули четверо людей

12:56 Мобілізація засуджених — нардепка пропонує спростити процес

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

12:48 ЗСУ вдарили по пункту управління російських військ на Курщині

12:43 Небо проясниться ненадовго — прогноз погоди в Харкові на завтра

12:40 Російська ракета зранку залетіла на територію Молдови, — Санду

12:38 Ракета РФ над Румунією — у Міноборони країни відреагували

12:35 Пільги для УБД у 2025 році — на що розраховувати захисникам

06:40 Ціни на латунь — яка вартість кольорових металів на Різдво

06:22 Оренда будинку на Новий рік — де в Україні найдешевші котеджі

24 грудня 2024
Ексклюзив

21:33 Секрети різдвяного столу від Світуліка з Привозу — ексклюзив

19:37 Тисяча Зеленського — на що вистачило одеситам

06:40 Оновилися ціни на кольорові метали — вартість алюмінію в Україні

23 грудня 2024

06:40 Ціни знову ростуть — вартість міді в Україні у грудні

22 грудня 2024

06:40 В Україні зростає вартість металобрухту — ціни на чормет у грудні

21 грудня 2024

06:40 У ломбардах оновились тарифи — ціни на золото у грудні

20 грудня 2024

06:40 Нові ціни на латунь — яка вартість кольорових металів у грудні

19 грудня 2024

21:37 Новий рік в Одесі — скільки коштуватиме відпочинок на свята

Text

13:00 Зеленський відреагував на ранкову атаку України — ефір День.LIVE

Text

12:55 Вілкул відповів, яка ситуація з теплопостачанням у Кривому Розі

Text

12:36 Нардепка сказала, як за час війни змінилась кількість ФОПів

Text

10:44 Нардеп сказав, в якому стані енергосистема після атаки РФ

Text

10:24 Удар по багатоповерхівці в Кривому Розі — деталі від Вілкула

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

08:45 Атака на Кривий Ріг та новий мовний закон — ефір Ранок.LIVE

Text

00:19 "Мерседеси" замість "Запорожців" — генерал Кривонос про ленд-ліз

24 грудня 2024
Text

21:42 Скільки українців втратили кінцівки через війну — нардеп відповів

Text

17:50 Удар по Кривому Рогу та заява Орбана — ефір Вечір.LIVE

Text

13:56 Соболевський пояснив, чому на Херсонщині досі багато дітей

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:20 Зніміть головний убір — який штраф за їзду водія в шапці

14 грудня 2024

04:30 Скільки триватиме мобілізація у 2025 році — вже є інформація

22 грудня 2024

01:45Це перемога! Олександр Усик — Тайсон Ф'юрі 2. Як це було

23 грудня 2024

14:12 Чи можна рубати самосів на власній земельній ділянці без дозволу

21 грудня 2024

01:20 Де водіям можна не користуватися пасками безпеки

22 грудня 2024

22:42 Поранений на фронті актор студії Квартал 95 обматюкав Усика

13 грудня 2024

12:07 Тисяча від Зеленського — чи можна витратити в супермаркеті

18 грудня 2024

23:03 Статус "Знято" у "Резерв+" — що він означає

20 грудня 2024

10:12 На картку несподівано прийшли гроші — що не можна робити

12 грудня 2024

18:26 У НАТО назвали кількість втрат у війні в Україні