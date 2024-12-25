Смертельна аварія на Вінниччині — загинули четверо людей

Рятувальники працюють на місці дорожньо-транспортної пригоди. Фото: ДСНС

Між селами Тарасівка та Чечелівка Гайсинського району, що на Вінниччині, сталася дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок аварії загинуло четверо людей.

Про це повідомило ГУ ДСНС України у Вінницькій області у Facebook у середу, 25 грудня.

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Як зазначили в ДСНС, зіткнулись автомобілі Subaru та Geely. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинуло четверо осіб, ще двоє отримали травми.

"Рятувальники за допомогою спеціального обладнання, деблокували тіла загиблих із салону одного з авто", — зазначили в ДСНС.

Причини та обставини трагедії наразі з'ясовують. Над цим працюють слідчі Національної поліції.

Рятувальник на місці аварії. Фото: ДСНС

Нагадаємо, в Одеській області сталася смертельна ДТП. Легковий автомобіль Citroën з’їхав із дороги та перекинувся. Унаслідок аварії загинув підліток.

У Самборі Львівської області трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю легкового автомобіля та автобуса. Внаслідок аварії одна людина загинула, ще двоє травмовані.