Смертельна аварія на Вінниччині — загинули четверо людей

У моторошній аварії на Вінниччині загинули четверо людей
Між селами Тарасівка та Чечелівка Гайсинського району, що на Вінниччині, сталася дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок аварії загинуло четверо людей.
Про це повідомило ГУ ДСНС України у Вінницькій області у Facebook у середу, 25 грудня.
Подробиці аварії на Вінниччині
Як зазначили в ДСНС, зіткнулись автомобілі Subaru та Geely. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинуло четверо осіб, ще двоє отримали травми.
"Рятувальники за допомогою спеціального обладнання, деблокували тіла загиблих із салону одного з авто", — зазначили в ДСНС.
Причини та обставини трагедії наразі з'ясовують. Над цим працюють слідчі Національної поліції.
Нагадаємо, в Одеській області сталася смертельна ДТП. Легковий автомобіль Citroën з’їхав із дороги та перекинувся. Унаслідок аварії загинув підліток.
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