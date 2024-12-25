Смертельная авария на Виннитчине — погибли четыре человека

В жуткой аварии на Виннитчине погибли четыре человека
Между селами Тарасовка и Чечеловка Гайсинского района Винницкой области произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии погибли четыре человека.
Об этом сообщило ГУ ГСЧС Украины в Винницкой области в Facebook в среду, 25 декабря.
Подробности аварии в Винницкой области
Как отметили в ГСЧС, столкнулись автомобили Subaru и Geely. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли четыре человека, еще двое получили травмы.
"Спасатели с помощью специального оборудования деблокировали тела погибших из салона одного из авто", — отметили в ГСЧС.
Причины и обстоятельства трагедии выясняются. Над этим работают следователи Национальной полиции.
Напомним, в Одесской области произошло смертельное ДТП. Легковой автомобиль Citroën съехал с дороги и опрокинулся. В результате аварии погиб подросток.
В Самборе Львовской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и автобуса. В результате аварии один человек погиб, еще двое травмированы.
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