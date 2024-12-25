Смертельная авария на Виннитчине — погибли четыре человека

Спасатели работают в месте дорожно-транспортного происшествия. Фото: ГСЧС

Между селами Тарасовка и Чечеловка Гайсинского района Винницкой области произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии погибли четыре человека.

Об этом сообщило ГУ ГСЧС Украины в Винницкой области в Facebook в среду, 25 декабря.

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Как отметили в ГСЧС, столкнулись автомобили Subaru и Geely. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли четыре человека, еще двое получили травмы.

"Спасатели с помощью специального оборудования деблокировали тела погибших из салона одного из авто", — отметили в ГСЧС.

Причины и обстоятельства трагедии выясняются. Над этим работают следователи Национальной полиции.

Спасатель на месте аварии. Фото: ГСЧС

Напомним, в Одесской области произошло смертельное ДТП. Легковой автомобиль Citroën съехал с дороги и опрокинулся. В результате аварии погиб подросток.

В Самборе Львовской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и автобуса. В результате аварии один человек погиб, еще двое травмированы.