У Москві трапилася пожежа на підстанції — росіяни залишилисяь без опалення у -25 градусів

Пожежа в Москві. Фото: Baza

У Москві трапилася пожежа на підстанції на Високовольтному проїзді. Понад 20 багатоповерхових будинків у кількох районах столиці РФ залишилися без світла та опалення при температурі -25 °C.

Про це повідомляє Telegram-канали Baza.

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Пожежа у Москві

Сьогодні вранці сталася пожежа на підстанції на Високовольтному проїзді у Москві. Внаслідок цього росіяни найближчих районів — Бібірева, Алтуф'єва та Відрадного — залишилися без світла, опалення та води. При цьому температура повітря в Москві -25 °C.

Повідомляється, що на місці працюють кілька екіпажів пожежників. Постраждалих поки немає. Що стало причиною пожежі, наразі невідомо.

Нагадаємо, вночі 3 січня у Московській області Росії пролунали вибухи. Місцеві жителі повідомляють про те, що бачили невстановлені безпілотники.

Крім того, 3 січня вибухи пролунали у Бєлгородській області РФ. Там запустили сирену ракетної небезпеки.