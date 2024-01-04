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У Москві трапилася пожежа на підстанції — росіяни залишилисяь без опалення у -25 градусів

4 січня 2024 09:30
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У Москві трапилася пожежа на підстанції — росіяни залишилисяь без опалення у -25 градусів
Пожежа в Москві. Фото: Baza
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У Москві трапилася пожежа на підстанції на Високовольтному проїзді. Понад 20 багатоповерхових будинків у кількох районах столиці РФ залишилися без світла та опалення при температурі -25 °C. 

Про це повідомляє Telegram-канали Baza.

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Пожежа у Москві 

Сьогодні вранці сталася пожежа на підстанції на Високовольтному проїзді у Москві. Внаслідок цього росіяни найближчих районів — Бібірева, Алтуф'єва та Відрадного — залишилися без світла, опалення та води. При цьому температура повітря в Москві  -25 °C.

Повідомляється, що на місці працюють кілька екіпажів пожежників. Постраждалих поки немає. Що стало причиною пожежі, наразі невідомо.

Нагадаємо, вночі 3 січня у Московській області Росії пролунали вибухи. Місцеві жителі повідомляють про те, що бачили невстановлені безпілотники.

Крім того, 3 січня вибухи пролунали у Бєлгородській області РФ. Там запустили сирену ракетної небезпеки.

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