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В Москве произошел пожар на подстанции — россияне остались без отопления в -25 градусов

4 января 2024 09:30
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Москве произошел пожар на подстанции — россияне остались без отопления в -25 градусов
Пожар в Москве. Фото: Baza
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В Москве произошел пожар на подстанции на Высоковольтном проезде. Более 20 многоэтажных домов в нескольких районах столицы РФ остались без света и отопления при температуре -25 °C.

Об этом сообщает Telegram-каналы Baza.

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Сегодня утром произошел пожар на подстанции на Высоковольтном проезде в Москве. В результате россияне ближайших районов — Бибирева, Алтуфьева и Отрадного — остались без света, отопления и воды. Температура воздуха в Москве -25 °C.

Сообщается, что на месте работает несколько экипажей пожарных. Пострадавших пока нет. Что стало причиной пожара, неизвестно.

Напомним, ночью 3 января в Московской области России раздались взрывы. Местные жители сообщают о том, что видели неустановленных беспилотников.

Кроме того, 3 января взрывы прогремели в Белгородской области РФ. Там запустили сирену ракетной опасности.

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